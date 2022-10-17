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封城後遺症 歐洲出生率降一成

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
疫情在歐洲詭譎變化，封城一度讓當地夫妻不敢懷孕。(Photo by Leon Benjamin on Flickr used under Creative Commons license)
疫情在歐洲詭譎變化，封城一度讓當地夫妻不敢懷孕。(Photo by Leon Benjamin on Flickr used under Creative Commons license)

疫情封城讓歐洲夫妻不敢生小孩。根據瑞士研究發現，2021年1月歐洲進入第一波疫情封城後，出生率普遍出現下滑達14%，其中又以醫療負擔較吃緊的東歐國家降幅最大。

立陶宛降幅最明顯

據《BBC》報導，洛桑大學醫院研究人員里奧·波馬爾表示，封城越久，懷胎就越少，在2021年1月時，立陶宛與羅馬尼亞尼亞嬰兒出生率降幅最明顯，分別為28%與23%，沒有封城的瑞典出生率則維持正常。法國與西班牙出生率下降為14%與23%，英格蘭與威爾斯則為13%。

他指出，「就算在沒受到疫情嚴重影響的國家，封鎖時間越長，懷孕人數就越少。夫妻在第一波Covid-19爆發時因為擔憂健康和社會危機，導致九個月後出生率減少。」

多成因素不敢生

報告也指出，保持社交距離措施、擔憂病毒擴散以及隨後出現的戰爭與全球經融危機，都是讓人民不敢生小孩的間接因素。

據《每日郵報》報導，出生率降低大多出現在封城天數最長的國家，包括英國，當地103天是這次所有分析國家中最長。降幅最大的立陶宛，封城天數居次為94天，西班牙封城56天，羅馬尼亞則將近47天。因此，實施長期且嚴厲的封城國家，當地出生率較有可能下滑。

波馬爾認為，推測出生率之所以下滑，與民眾擔心未來，加上壓力之下更難受孕，社交距離規定讓原本就沒有居住在一起的夫妻更難懷孕，另外，試管嬰兒措施也曾一度暫緩有關。

出生率下降成普遍現象

這次調查分析2021年1至3月的出生率，絕大多數歐洲國家出生率都出現下降，相較2018與2019年1月，在24個國家中便有13個都出現下降現象。

本次研究結果刊登在《Human Reproduction》期刊。

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