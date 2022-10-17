難擋政治壓力！ 蘋果暫停採用中國長江存儲記憶體計畫

日經亞洲報導，多名消息人士透露，蘋果已經暫緩讓旗下產品採用中國大陸長江存儲公司記憶體晶片的計畫。

此前，美國政府對中國大陸科技業實施新一輪出口管制措施，蘋果公司傳出的最新消息顯示華盛頓的打壓行動已在供應鏈產生「寒蟬效應」。

日經報導引述多名消息人士的說法報導，在美國政府本月稍早公布緊縮的出口限制規定時，蘋果對於在iPhone中採用長江存儲128層3D NAND快閃記憶體長達數月的認證程序已經完成。

NAND快閃記憶體是從智慧手機、個人電腦到伺服器等所有電子裝置中的重要零組件之一，長江存儲的128層晶片是大陸晶片製造商迄今最先進的記憶體，但仍比三星電子、美光等市場龍頭落後一代或兩代。

供應鏈主管表示，蘋果原本計劃最早在今年開始採用長江存儲的晶片，原因是比同業龍頭業者的產品便宜至少20%。這原先也代表長江存儲打入記憶體的「蘋鏈」。

然而，多名人士透露，由於地緣政治壓力與來自美國決策者的批評，使得蘋果進行調整。一名消息人士說：「產品已經過驗證，但當新iPhone開始量產時，它們沒有進入產線。」

採用長江存儲晶片的iPhone原本規劃只會在中國大陸市場銷售。不過，一名消息人士說，蘋果本來考慮最終要為所有iPhone向長江存儲採購多達40%所需的NAND快閃記憶體。另一名消息人士說：「長江存儲有政府資金補貼，因此價格比競爭同業更優惠。」

消息人士說，長江存儲的晶片目前尚未被用於蘋果產品中。

美國在10月7日將長江存儲納入所謂的「未經核實名單」（Unverified List），當美國官員無法驗證一家公司的最終用戶為何方時，該公司就會被納入這份名單。美企禁止在沒有取得許可的情況下，與未經核實名單上的企業分享任何設計、技術、文件或規格。另外，長江存儲後來也受美國公布的出口限制措施衝擊，其128層記憶體晶片落入規定的管轄範圍。分析師指出，蘋果或許繼續希望為大陸市場採用長江存儲的記憶體，但美國當前設立的規定使得長江存儲不太可能在幾年內就能供應蘋果希望的NAND晶片類型。