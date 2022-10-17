本周開盤前 五件國際事和兩岸要聞不可不知

美國股市上周五（14日）反撲不成又摔個倒栽蔥，最新調查顯示美國消費者對未來一年通膨預期不降反升，投資人憂心聯準會（Fed）最終升息水準會比預期更高。接下來一周將公布更多財報，投資人關注企業在通膨高漲下的業績表現。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

費半重挫 台積ADR跌4%

密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示，未來一年的通膨預期升至5.1%。受此數據影響，美國公債殖利率漲至2008年來最高，10年期公債殖利率上升至4.005%。

對利率敏感的科技股和半導體股首當其衝，那斯達克綜合指數和費城半導體指數14日分別重挫3.1%和4.5%，台積電ADR也受拖累大跌4.05%。一周下來，那指和費半各跌3.1%和8.3%，台積電ADR跌8.4%。道瓊上周五下跌403點，跌幅1.3%，標普500指數跌2.4%。一周下來，標普跌1.6%，道瓊則上漲1.2%。

美股上周五大跌，讓上周四反智的漲勢更顯突兀。Federated Hermes首席股票市場策略師奧蘭多說：「13日這樣驚人又強大的盤中漲勢完全錯了，14日上午的密西根大學數據才吻合我們對經濟的觀察，股市下跌即反映這數據，這才跌得有理。」

Fed官員已開始暗示升息會比預期更高。堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治說，最終利率勢必更高；舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示「非常支持」升息到限制性的水準，4.5%至5%是最可能的結果。如今，市場已反映Fed今年到12月有七成機率會升息超過4.5%，這是幾個月前想像不到的水準。

習近平：決不承諾放棄使用武力

中共中央總書記習近平昨天日在二十大報告中有關台灣問題的講話和十九大出現了重大區別，「和平統一、一國兩制」從五年前「必須繼續堅持的」方針變成了「實現兩岸統一的最佳方式」。新增了「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」的表態。

習近平也重申經濟發展是中國共產黨的「第一要務」，可見儘管有些分析師預計北京將更加重視國家安全，但北京將繼續強調經濟成長。

此外，習近平承諾中國將在發展具有戰略意義的技術方面占據上風，凸顯北京方面對美國限制中國大陸發展尖端晶片能力的疑慮。

日圓逼向150大關 日銀緊盯

日圓上周一度觸及32年低谷，逼近150日圓兌1美元的關鍵價位，貨幣交易商將密切關注日本當局今天（周一）是否會出手阻貶日圓。日本銀行（央行）副總裁若田部昌澄已表示，日圓近來波動「顯然太快且太單向」，可能傷害經濟。

由於美國聯準會（Fed）更積極升息的前景升溫，日圓兌美元上周五對美元收盤貶逾1%，報148.67日圓兌1美元，連續九周走貶。財相鈴木俊一當天指出，「深度關切」市場波動迅速擴大，財務省外匯官員神田真人也表示，準備採取「大膽行動」。

日圓兌美元9月貶至145.9日圓時，促使當局24年來首度採取行動支撐日圓，但近來日圓又走貶，顯示市場正在測試當局再度干預的決心。

英鎊升值 新財相上台政策轉向

英鎊今天（周一）在亞洲交易走強，一度升值0.6%至 1.1243。市場預料英國首相特拉斯減稅政策會轉向。英國新任財政大臣杭特15日坦承，遭撤換的財相夸騰所提預算案犯下「錯誤」，並且預告接下來反而可能會加稅。

獲首相特拉斯任命隔天，杭特受訪時表示，「接下來我們會進行一些非常艱難的討論。」他並警告，所有政府部門都面臨開支限制，「有一些稅不會如民眾所願地那麼快削減，有些稅會增加，這就是我們正面臨的非常具挑戰性的現實狀況。」

馬斯克態度急轉彎 烏國星鏈服務無限期免費

SpaceX創辦人馬斯克日前才說無法永遠資助星鏈（Starlink）低軌衛星聯網服務給烏克蘭，尋求美國國防部的協助，但他周六又在推特發文改口表示，儘管SpaceX還在虧錢，將繼續「無限期」免費提供烏國星鏈服務。

馬斯克在推特發文稱：「管他的...就算星鏈仍在虧損，其他公司也在拿納稅人的數十億元，我們仍將繼續免費為烏克蘭政府（的星鏈服務）提供資金。」