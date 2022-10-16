馬斯克改口：SpaceX將繼續免費資助烏克蘭政府星鏈服務
太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克原本稱無法無限期資助烏克蘭星鏈（Starlink）服務，但又在16日發布推文改口稱，儘管公司仍在虧錢，SpaceX將繼續免費資助烏克蘭政府星鏈服務。
馬斯克推文表示：「見鬼......儘管星鏈仍在虧錢，而其他公司正爽拿數十億美元納稅錢，但我們仍將繼續免費為烏克蘭政府提供星鏈服務。」
美國CNBC報導，目前尚不清楚馬斯克這則推文是否語帶諷刺。馬斯克在這則推文下回應，「我們仍應做好事」，而另一則推文稱馬斯克資助烏克蘭國防等於是在繳稅，馬斯克則回應「命運喜歡諷刺」。馬斯克也沒有立刻回應置評請求。
美國CNN報導，SpaceX一封寄給美國國防部的信中，指出在烏克蘭運行星鏈服務未來12個月可能產生四億美元（約台幣127億5200萬元）成本。SpaceX已和美國政府簽署多份合約。
The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free— Elon Musk (@elonmusk) 2022年10月15日
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