韓國Kakao斷訊全因機房起火 通訊＋移動支付＋叫車APP癱瘓
韓國科企Kakao位於京畿道數據中心15日下午3時30分左右發生火災，導致通訊、移動支付、叫車APP全都「死機」。
韓聯社稱，包括即時通訊應用程式Kakao Talk、手機支付Kakao Pay、叫車專用Kakao Taxi等都發生無法使用的情況，很多用戶都相當困擾。
Kakao對此回應，公司正在努力恢復正常運作。
《韓國先驅報》15日稱，Kakao Talk自下午3時起出現故障，一直發生無法發送或接收訊息、或是指令執行需時很長狀況，且很多訊息最後是無法發出，電腦版Kakao Talk也出現無法登入的問題。
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