美國片面管制對陸晶片 還在找日韓台等盟友共同行動

拜登政府針對中國大陸發動晶片業出口限制，紐約時報報導，這是從去年10月就開始的討論，目標是阻止中國大陸獲得提能力所需的新進晶片和生產設備，不過拜登政府花費數月遊說日韓等盟友未果，美國決定單獨行動。

國民黨前立委、哈佛大學訪問學者許毓仁正參加艾森豪獎學金訪問學人計畫，他本周在華府和國防部官員交談時，該官員透露，這項圍堵中國大陸的措施將是全面性的，第二波出口管制禁令會邀請台灣、日本和南韓等盟友共同參與，但並未說明第二波禁令規畫何時推出。

紐約時報報導拜登政府推動禁令的內幕過程，美國情報部門掌握，中國大陸正利用超級運算和人工智慧開發隱形和極音速武器系統，並嘗試破解美國政府加密等級最高的通訊，政府官員幾個月來一直在討論如何阻止，政府部門今年春天跟美企高層會議中就曾透露計畫。

紐約時報報導，拜登政府決定利用美國對全球科技和供應鏈的影響力，來切斷中國大陸獲得先進晶片和晶片製造工具的管道，遏阻中國大陸發展軍事和科技能力；目標是確保那些構成潛在威脅的中國大陸實體遠遠落後於美國等競爭對手。

商務部7日宣布，限制美商將特定先進晶片和製造設備出售給中國大陸廠商；根據報導，這波攻勢將影響全球商業，並可能引起其他政府和中國大陸以外公司的不滿。

紐時報導，和對俄羅斯實施制裁類似，拜登政府在中國問題上，也花費數月和荷蘭、日本、南韓、以色列及英國政府討論，說服共同行動，不過有些盟友對切斷和中國大陸的重要商業往來猶豫不決，因此美國政府決定單獨行動。

根據報導，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）等官員自去年10月聽取情報界對中國大陸獲取先進晶片的評估後，著手推動限制晶片科技的銷售，但商務部長雷蒙多（Gina Raimondo） 在內的官員希望先能確保盟友參加再行動，並提到美國單方面行動可能損害美企利益，卻無法阻止中國大陸從外國競爭對手手中購買重要技術。

在商務部公布禁令當天，資深官員在背景簡報會坦承，尚未與其他盟國講好一致行動，目前還在跟盟國討論；許毓仁告訴本報，美國規畫的第二波禁令很可能邀請台灣等晶片大國參與圍堵。

中方以科技霸權來形容美國的最新行動，紐時報導，中國大陸可能會懲罰在當地運作的外國公司作為回應，也有專家認為，華府的作法將給美國盟友帶來壓力。

紐時報導，少了美國設備出口到中國大陸，中方的先進晶片製造將受影響，不過，隨著中方開發出關鍵生產技術，這種影響力最終可能減弱。

紐時報導還點出，美國政府正面表列限制交易的中國大陸實體，卻無法阻止受到美國制裁的中國大陸公司，以掛名公司取得關鍵技術。