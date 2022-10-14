市場持續振盪美股早盤開高走低 道瓊跌132點

周四公布的9月通膨數據比預期糟，立即觸發美股跌勢，但後來在沒有新數據、沒有可成頭條新聞的演說或政策、沒有任何重大基本面消息的情況下，三大指數均勁揚收紅，讓人丈二金剛摸不著頭腦。

2022-10-14 22:56