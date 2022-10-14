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市場持續振盪美股早盤開高走低 道瓊跌132點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
市場持續振盪，美股14日早盤開高走低。路透
市場持續振盪，美股14日早盤開高走低。路透

美國14日早盤開高走低，密西根大學的消費者報告顯示通膨預期持續升高，打擊市場信心。

道瓊工業指數14日早盤下跌132.35點，或0.44%，標普500指數下跌1.15%，那斯達克指數下跌1.5%，費城半導體指數下跌2.76%，台積電ADR跌2.49%。

在密西根大學發布一份消費者調查後，美股大盤下跌至盤中低點，這份報告顯示通膨預期正持續上升，美國聯準會（Fed）可能會密切關注這種市場情緒。

美股14日開盤後，銀行股原本帶領著股市大盤上漲，因為當日公布財報的美國四大銀行當中有三家表現不俗，富國銀行因為營收優於華爾街預期，盤中漲幅一度超過5%，摩根大通也一度躍漲超過4%，花旗集團漲幅逾2%，唯有摩根士丹利呈現跌幅超過4%。

指數 美國 通膨

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