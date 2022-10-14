強強聯手 美連鎖超市二哥以246億美元收購四弟

美國連鎖超市業者克羅格（Kroger）14日宣布，以每股34.1美元的價碼收購同業Albertsons，比交易案傳出前Albertsons的12日收盤價溢價約33%，此交易案的規模達246億美元，將創美國生鮮雜貨業史上數一數二大的交易案。

CNBC報導，克羅格是美國市占率第二高的零售商，僅次於沃爾瑪，Albertsons是第四名，僅次於好市多，克羅格聯手Albertsons將大幅追近與沃爾瑪的差距。此交易仍待美國監管機關的核准。

在消費者大舉擁抱宅配、路邊取貨等新的採買方式之際，超市業者也競相跟上市場的腳步，投資自動化和人員訓練。在通膨高漲的時代，超市業者也同樣飽受衝擊。根據美國勞工部統計局的最新數據，上月糧食通膨年增率達11.2%。超市業者必須選擇轉嫁或吸收成本的時機。