美9月CPI超高 Fed年底前兩次會議可能各升息3碼

美國9月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力並未減輕，不僅使聯準會（Fed）緊縮政策提前轉向的希望退潮，而且11月及12月會議都可能各升息3碼，最終利率可能達到5%。

儘管整體CPI年升8.2%，變化不大，但出現月升率再度躍增的警訊，顯示潛在的通膨壓力仍加速升高。核心CPI年升幅達6.6%，創40年來新高。由於CPI升幅超出預估，使11月Fed會議除了決定第四度升息3碼之外，並沒有多少其他選擇。

經濟學者甚至表示，Fed還可能在11月之後繼續維持此一升息幅度，直到有更明確證據顯示物價壓力減緩為止。

巴克萊銀行全球研究主席拉加雅克夏指出，「通膨持久不衰，令央行高度擔憂。大部分人士覺得就業與通膨勢頭即將轉向，但事實並未如此」。他預測11月及12月都將各升息3碼，2023年2月將再升息2碼；聯邦資金利率最終將升到5-5.25%，比9月時預估的4.5-4.75%更高。

由於美國利率快速上揚，美元因而大幅升值，使其他國家承受更沈重的經濟壓力，因此一些經濟學者與投資人寄望於Fed能夠減緩升息速度。

但傑富瑞集團首席金融經濟學者馬考斯卡表示，「任何政策轉向的希望都被消除殆盡」，並預測11月及12月Fed都將各升息3碼，2023年2月將再升息2碼。

9月Fed會議紀錄也顯示，許多官員強調緊縮力度不足以壓制通膨的代價，「可能超過」緊縮過當的代價。國際貨幣基金（IMF）也抱持此種觀點，總裁喬治艾娃13日強調，全球央行應採取「決定性的行動」以抑制物價壓力；她表示，「我們之所以強烈聚焦於抑制通膨，是因為通膨的確非常頑強，且通膨預期脫軌的跡象已更加明顯」。

Fed官員目前顯然高度團結，決心維持冷卻經濟的強硬立場，且對經濟數據設定的標準非常之高。決策不僅僅是依據對通膨及勞動市場預測，還表示要等到通膨真正開始減緩之後，才會轉變緊縮政策。

一些經濟學者認為Fed必然會緊縮過頭，因為貨幣政策要對經濟體系發揮影響，並使通膨數據下降，會有很長一段的時間滯後。但其他經濟學者認為，現階段值得承擔此種風險。

KPMG會計師事務所首席經濟學家史旺克表示，「這不僅僅是為了維持Fed的信譽，也是基於主席鮑爾的政績。他當然希望在卸任時能達成物價恢復穩定且充分就業的佳績，而不是通膨落地生根及失業居高不下」。