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上半年全球半導體封測前十大廠商營收約175億美元

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全球前十大半導體封測 (OSAT) 2022 年上半年經營情況；圖源：CINNO Research
全球前十大半導體封測 (OSAT) 2022 年上半年經營情況；圖源：CINNO Research

集微網消息，據CINNO Research最新報告顯示，2022年上半年全球半導體封測 (OSAT) 前十大廠商市場營收增至約175億美元（約台幣5584億元），同比增16.7%。

CINNO Research表示，未來業內對於體積更輕薄、數據傳輸速率更快、功率損耗更小晶片的需求將繼續提高，而先進封裝作為延續摩爾定律的重要手段，已成為未來全球封測市場的主要增量，市場規模將持續增長。

報告指出，入圍企業排名Top10與2021年上半年企業保持一致。其中，中國台灣地區企業5家，中國大陸地區企業3家，美國企業1家，新加坡企業1家。

CINNO Research 公佈的全球前十大半導體封測2022年上半年經營情況。其中，日月光集團營業收入同比增長約27.1%，位居第一。由於HPC、汽車、5G、IoT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求，2022年上半年封測事業汽車電子營收較去年成長 54%。安靠營業收入同比增長13.5%，位居第二。長電科技營業收入同比增長約8.5%，位居第三。

此外，力成科技、通富微電分列第四、第五名，華天科技、聯合科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技分列第六至第十名。

半導體 日月光

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