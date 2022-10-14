繼三星電機不再供應基板 消息稱蘋果開始找下家了

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據報導，為了解決公司在RFPCB基板上面臨的問題，目前蘋果已經在南韓國內測試其他RFPCB基板供應商的產品質量。示意圖／路透社
據報導，為了解決公司在RFPCB基板上面臨的問題，目前蘋果已經在南韓國內測試其他RFPCB基板供應商的產品質量。示意圖／路透社

集微網消息，據etnews報導，消息稱蘋果將重組智能手機用柔性印刷電路板（RFPCB）供應鏈管理體系，其正在物色新的供應商，並表示將重組智能手機RFPCB供應鏈系統。

RFPCB是連接顯示器和主板以發送和接收信號的部件。

據了解，此前蘋果的RFPCB基板全部由南韓相關企業供應。而在去年，蘋果RFPCB面板最大供應商——三星電機宣布退出RFPCB基板業務，這導致蘋果的RFPCB基板供應鏈出現了明顯問題。雖然蘋果很快找到了企業補足RFPCB基板供應，但是該公司的RFPCB基板在不良率以及產量上都存在明顯問題。值得一提的是，該公司此次供應了iPhone 14系列80%的RFPCB基板。

據報導，為了解決公司在RFPCB基板上面臨的問題，目前蘋果已經在南韓國內測試其他RFPCB基板供應商的產品質量。如果新的RFPCB基板供應商能夠通過蘋果的測試，預計最快在 iPhone 15系列上，將看到該公司供給的產品。但從目前的消息來看，該內測公司通過測試的幾率並不大。消息表示，該公司此前並沒有RFPCB基板供應歷史，產品力方面仍需等待考量。

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