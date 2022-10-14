「捍衛戰士」製作公司估值站上40億美元 力抗景氣逆風

「捍衛戰士：獨行俠」背後的好萊塢製作公司Skydance媒體，在新一輪籌資募得4億美元後，估值超過40億美元，在許多大型媒體公司低迷的情況下，逆勢繳出亮眼表現。

英國金融時報（FT）報導，Skydance這一輪投資是由私募基金KKR引領，現有股東艾里森家族、紅鳥資本合夥公司、騰訊等其他投資人也參與注資，使天空之舞估值突破40億美元。這些資金將用於支持體育內容和互動娛樂，也幫助打造還在發展的動畫部門。

Netflix、華納兄弟探索公司、迪士尼等主要媒體公司的市值今年來都已大幅縮水，反映串流影音事業成本和成長潛力的擔憂，對市場信心的影響。

不過，Skydance今年有亮眼表現，除了在Apple TV+推出其首部動畫作品，院線片「捍衛戰士：獨行俠」更大獲成功，全球票房超過14億美元，成為美國市場歷來票房第五高的電影。消息人士說，這輪籌資在捍衛戰士確定打破票房紀錄之前就開始進行。

Skydance創立於2010年，創辦人大衛艾里森（David Ellison）是甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）之子，目前艾里森家族仍是最大股東。

Skydance已跨足遊戲、電視節目製作、動畫等領域。除「捍衛戰士：獨行俠」之外，該公司也協助製作一些電影續集，包含「不可能的任務」、「星際爭霸戰」等系列續集。該公司也出售內容給大型串流媒體公司，例如電視劇集「同妻俱樂部」便是Netflix上最長壽的作品。