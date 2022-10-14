新加坡連續五度緊縮貨幣政策 儘管第3季GDP優於預期

新加坡金融管理局周五宣布連續五度緊縮貨幣政策，警告物價壓力仍在，全球和本國經濟前景不明。

金管局周五發布新聞稿說，將把星元名目有效匯率政策區間的中點重新上調至現有水準，但區間的斜率和寬度不變。新加坡採用匯率做為主要貨幣政策工具，並視匯率為穩定物價的有效工具。

金管局宣布再度緊縮貨幣政策後，星元兌美元周五一度升值0.7%至1.4208。

在彭博調查19位經濟專家的預測中，只有四人完全料中新加坡這次的決定。儘管所有人都認為金管局會緊縮貨幣政策，但有六人認為會調整政策區間的坡度，另六人認為坡度和中心軸都會調整。

金管局表示，這次政策調整是接續之前幾輪的緊縮措施，可望進一步緩解輸入型通膨，並有助於遏制國內成本壓力。新加坡金管局在去年10月和今年4月的半年度評估以及今年1月和7月的非例行的決策中緊縮貨幣政策。

金管局表示，在通膨和經濟成長不確定性加劇之際，將繼續密切關注國內外經濟發展形勢。金管局也表示，未來幾季，全球同步緊縮的貨幣政策對經濟景氣拖累將加劇，預料新加坡經濟增速將隨著全球需求的疲軟而放緩。

金管局公布新加坡第3季經濟較去年成長4.4%，並預測2022年全年國內生產毛額（GDP）成長率為3%-4%，2023年將出現低於趨勢的成長。

新加坡發布新聞稿說：「新加坡2023年GDP成長將低於趨勢，下行的風險加深。未來幾季，全球同步的貨幣政策緊縮拖累經濟景氣之勢將加劇。通膨應可緩和，但一時間仍保持高檔。」

金管局也預計，新加坡今年全年核心通膨率平均料在4%左右，整體通膨料為6%左右。金管局表示，考慮到商品和服務稅上調等因素，明年核心通膨預計平均為3.5%-4.5%，整體通膨率料5.5%-6.5%。

金管局預測，明年新加坡主要貿易夥伴的經濟成長將低於趨勢水準，但仍將實現正成長。然而，包括地緣政治緊張局勢在內的進一步衝擊，可能會推高通膨並導致一些主要經濟體出現衰退。

金管局表示，在上述脈絡下，新加坡的製造業和一些與貿易有關的服務業前景已轉為黯淡。電子產品生產及其支援產業日益疲軟局面可能會持續下去。