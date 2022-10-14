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摩根大通CEO和美前財長魯賓認為 美經濟軟著陸希望渺茫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙表示，聯準會（Fed）全力遏制通膨之下，美國經濟不太可能實現「軟著陸」。路透
摩根大通執行長戴蒙表示，聯準會（Fed）全力遏制通膨之下，美國經濟不太可能實現「軟著陸」。路透

摩根大通執行長戴蒙表示，聯準會（Fed）全力遏制通膨之下，美國經濟不太可能實現「軟著陸」。美國前財長魯賓也認為，Fed終於邁向對抗通膨的正確道路，但美國經濟也極可能無法軟著陸。

戴蒙周四在華盛頓的一場業界會議上談美國經濟是否可能軟著陸時說，「我認為不會，但或許會」。他說，美國經濟也可能出現溫和或嚴重衰退，「在嚴重衰退之下，市場可能再跌20%到30%。」

魯賓則在MarketWatch 25周年活動上說：「我認為很可能不會出現軟著陸，我同意Fed主席對此的看法。」魯賓表示，他擔心經濟萎縮或衰退會衝擊底層的人，社會安全網不足。

不過，魯賓也說，對已經落後趨勢的Fed來說別無選擇，只能以急進的貨幣政策來持撲滅通膨，否則未能勢必得採取更嚴厲的措施。

魯賓說：「 伏克爾（前Fed主席）曾經告訴我一件我永遠銘記的事，他說，通膨開始時，就會自我維持下去，然後就會產生通膨的心理和預期。」

戴蒙則表示，通膨率居高不下的「直覺」告訴他，美國的基準利率可能必須高於許多經濟學家預測的4％-4.5％水準。周四公佈的數據顯示，不包括食品和能源的核心通膨率在9月躍升至6.6％，創40年最高。

通膨 美國

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