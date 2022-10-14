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亞洲國家9月砸500億美元阻貶貨幣 IMF主張升息才是正途

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據Exante估計，日本為了阻貶日圓，9月已拋售200億美元。路透
據Exante估計，日本為了阻貶日圓，9月已拋售200億美元。路透

亞洲國家政府上個月為了捍衛本國貨幣以抵擋美元不斷升息之勢，已動支約500億美元的外匯存底。不過，國際貨幣基金（IMF）建議，大多數亞洲央行要做的不是在外匯市場干預，而是跟進緊縮貨幣政策。

追蹤全球資本流向的 Exante Data 估計，除中國大陸外新興亞洲國家在外匯現貨市場拋售將近300億美元，若納入日本，規模更高達500億美元。

據Exante估計，日本9月拋售200億美元，韓國拋售170億美元，香港、菲律賓、台灣、泰國也在9月淨賣出美元。

Exante 資深策略師 Alex Etra 指出，亞洲貨幣面臨美國升息的壓力，「美國高利率存在極不尋常的不確定性」。

不論穩定貨幣或是阻升，亞洲國家政府過去經常採取進場干預的手段，不過上個月美元的拋售已超過2020年3月之初的規模。

IMF亞太部門主管 Krishna Srinivasan 則在華盛頓的IMF和世銀年會記者會表示，美國貨幣政策緊縮導致利差拉大，多數亞洲貨幣對美元大幅走貶。他說：「儘管我們基本預測是通膨會在年底觸頂，但匯率大幅貶值可能導致通膨持續上揚，尤其如果全球利率穩定上揚，亞洲也需要加快貨幣政策緊縮步調。」

Srinivasan 表示，亞洲貨幣貶值和利率升息，也可能引發亞洲高負債國家的財政壓力。他說：「除了是最大儲蓄國外，亞洲國家如今也是全球最大的債務國，很多國家處於極高的債務壓力 。」

外匯 美國 IMF

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