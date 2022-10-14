日圓跌至30多年來低點後震盪走高 英鎊升逾1% 美元走貶

在美國13日公布的通膨數據高於預期後，日圓貶至30多年來最低水準，隨後又震盪走高，引發市場對日本當局可能出手干預的討論。歐元、澳幣也呈現類似走勢。英鎊兌美元則創2020年3月以來最大升幅，領跑G-10貨幣。

日圓兌美元匯價13日一度貶至147.67美元，創1990年8月以來的最低水準，之後回升至147.20美元。歐元兌美元最初也貶至兩周低點，隨後反彈，升值0.7%，報0.9773美元。英鎊13日升值1.9%，報1.1306美元。

追蹤一籃子六種主要貨幣對美元的DXY美元指數下跌0.84%至112.36。

蒙特婁銀行駐紐約的全球外匯策略主管Greg Anderson表示，目前的外匯走勢「是市場承壓的一個表現，對一個數據點的輕微偏差感到恐慌。美元走勢的反轉是一種衝擊。這是一個超級不安的市場，一個微小的流動都能產生誇張的影響。」

Greg Anderson也說：「市場對日本央行可能干預感到緊張。」

道明證券資深外匯策略師Mazen Issa另指出，「值得關注的不是匯率水準而是波動幅度，日圓兌美元的波動比起前陣子相對溫和，因此央行沒有採取行動的迫切性。」

整體來說，交易員仍在關注日本是否為了支持日圓而進行干預。日本官員一再重申，他們隨時準備採取適當的措施，來應對日圓的過度波動，目前仍不清楚他們希望捍衛的特定水準。

英鎊13日大幅升值，此前有報導稱英國政府可能在其財政計劃上做出改變，準備放棄減稅計畫中一項核心內容。如今英鎊有望成為本周表現最佳的貨幣。

歐元兌美元盤中一度升值1.1%至0.9806美元，為10月7日以來最高水準。歐元受到俄羅斯新聞機構有關政府願意就烏克蘭問題對話的報導所提振。

澳幣兌美元曾短暫跌至兩年半低點，報0.6170美元，之後回升至0.6291美元。

最新數據顯示，美國9月消費者物價指數（CPI）年增率為8.2%，高於市場預估的8.1%；核心CPI年升6.6%，更創40年來新高，顯示通膨壓力不降反升，預料聯準會（Fed）11月會議將第四度升息3碼。

隨後，聯邦資金利率期貨市場顯示，交易員預期下月升息4碼的可能性為13.4%。

Greg Anderson表示，雖然日圓和歐元在今年大部分時間裡一直領跌，但CPI數據最初對「大宗商品貨幣的衝擊很大，外匯市場似乎預計他們的央行會比Fed先停止升息。」