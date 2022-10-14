快訊

護航？高端疫苗多次延交貨 衛福部遲不罰

我輸美蝴蝶蘭帶「雜草」遭退 若失去美國市場影響甚鉅

CPI似已見頂…美股道瓊下挫後反彈1500點 收漲827點

台積電ADR大漲3.9% 隨費半上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四大漲3.9%，收在66.62美元，較台北交易股票溢價高達7.6%，費城半導體指數大漲2.9%。

美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，一面有技術面支持和投資人空頭回補，一面投資人判斷市場已反映高通膨數據，長時間的拋售可望觸底。

道瓊工業指數收盤上漲827.87點，漲幅2.8%，至30,038.72點，為2020年11月以來最大單日漲幅。

標普500指數上漲92.88點，漲幅2.6%，至3669.91點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲232.05點，漲幅2.2%，至10649.15點。

台灣加權股價指數昨天大跌270.51點收在12,810.73點，台積電跌0.6%收在395美元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 77.02 +3.87 72.40 6.38

中華電 CHT 109.51 +0.82 109.00 0.47

台積電 TSM 424.92 +3.92 395.00 7.57

聯電 UMC 37.18 +4.29 36.40 -0.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

台積電ADR漲3.92% 高盛：台積電脫身「波濤洶湧」股名單

南京廠取得1年授權 台積豁免美中晶片戰

台積：半導體明年恐衰退

外資：台積利空出盡契機浮現

相關新聞

美物價飆 升息3碼機率高

美國9月消費者物價指數（CPI）衝高，年比上升8.2%，高於市場預估的8.1%；核心CPI年升6.6%，更創40年來新高...

CPI似已見頂…美股道瓊下挫後急彈1500點 收漲827點

由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。

俄羅斯禁止出口樺樹 全球引爆衛生紙之亂

俄羅斯禁止出口樺樹，已導致紙漿供應吃緊，成為衛生紙供給所遭遇的最新打擊，並且正在全球引發一系列效應，衛生紙將變得更薄、更...

台積電ADR漲3.92% 高盛：台積電脫身「波濤洶湧」股名單

高盛集團（Goldman Sachs）表示，台積電（2330）近期將「度過波濤洶湧的海域」，將該股從其波濤洶湧股名單裡移...

美CPI衝高 料下月再升息3碼

美國最新公布的九月消費者物價指數（ＣＰＩ）衝高，年增率達百分之八點二，高於市場預估的百分之八點一；核心ＣＰＩ年增百分之六...

Fed減緩緊縮 機率不高

美國聯準會（Fed）公布9月會議紀錄顯示，官員們比較擔心緊縮力度不足，難以抑制通膨上升，相較之下反而比較不擔心緊縮過頭，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。