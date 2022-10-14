台積電ADR大漲3.9% 隨費半上漲
台積電ADR周四大漲3.9%，收在66.62美元，較台北交易股票溢價高達7.6%，費城半導體指數大漲2.9%。
美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，一面有技術面支持和投資人空頭回補，一面投資人判斷市場已反映高通膨數據，長時間的拋售可望觸底。
道瓊工業指數收盤上漲827.87點，漲幅2.8%，至30,038.72點，為2020年11月以來最大單日漲幅。
標普500指數上漲92.88點，漲幅2.6%，至3669.91點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲232.05點，漲幅2.2%，至10649.15點。
台灣加權股價指數昨天大跌270.51點收在12,810.73點，台積電跌0.6%收在395美元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 77.02 +3.87 72.40 6.38
中華電 CHT 109.51 +0.82 109.00 0.47
台積電 TSM 424.92 +3.92 395.00 7.57
聯電 UMC 37.18 +4.29 36.40 -0.20
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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