台積電ADR大漲3.9% 隨費半上漲

台積電ADR周四大漲3.9%，收在66.62美元，較台北交易股票溢價高達7.6%，費城半導體指數大漲2.9%。

美國股市周四大漲，三大指數收盤時漲幅均超過2%，一面有技術面支持和投資人空頭回補，一面投資人判斷市場已反映高通膨數據，長時間的拋售可望觸底。

道瓊工業指數收盤上漲827.87點，漲幅2.8%，至30,038.72點，為2020年11月以來最大單日漲幅。

標普500指數上漲92.88點，漲幅2.6%，至3669.91點。科技股集中的那斯達克綜合指數上漲232.05點，漲幅2.2%，至10649.15點。

台灣加權股價指數昨天大跌270.51點收在12,810.73點，台積電跌0.6%收在395美元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 77.02 +3.87 72.40 6.38

中華電 CHT 109.51 +0.82 109.00 0.47

台積電 TSM 424.92 +3.92 395.00 7.57

聯電 UMC 37.18 +4.29 36.40 -0.20

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據