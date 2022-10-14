CPI似已見頂…美股道瓊下挫後急彈1500點 收漲827點

由於交易員擺脫了另一份炙手可熱的通膨報告，美股大幅回升，道瓊工業平均指數從低點飆升1500點至高點收盤。

道指在早盤下跌超過500點後，收漲827.87點或2.83%至3萬38.72點。史坦普500指數上漲92.88點或2.6%至3669.91點，打破連續6天的跌勢。那斯達克綜合指數上漲232.05點或2.23%至1萬649.15點。

在高於預期的通膨數據之後，股指跌至2020年以來最低水平，然後出現驚人的反彈。交易商消化9月消費者物價指數(CPI)報告後，道指反彈逾1400點。史指出現自2020年3月以來最大的交易區間。

根據SentimenTrader的數據，13日是史指史上第五大由盤中低點反轉幅度，也是那指史上第四大。

能源股和銀行股領漲反彈。隨著油價飆升，雪佛龍上漲4.89%，銀行股高盛和摩根大通分別上漲3.97%和5.6%。蘋果和微軟等大型科技公司的逆轉以及半導體輝達和高通的飆升也推動了股價走高。

投資人可能看好強於預期的通膨報告意味著物價上漲將很快見頂。

嘉信理財首席投資策略師桑德絲(Liz Ann Sonders)表示：「也許我們已達通膨的最後一段升幅，之後可能就會開始減速。」不過，她補充說，隨著投資人消化更多通膨數據和財報季開始，股指可能會繼續波動。

她說：「我認為仍有很多因素可能推動波動，而盤中波動現在只是野獸的本性。」

當9月CPI報告顯示增幅大於預期時，股市跌至盤中低點。9月CPI上漲0.4%，高於《道瓊》0.3%的預期。按年計算，通貨膨脹率上升8.2%。

持續的高通膨可能意味著Fed在未來升息時會更加積極，並保持較高的利率直到物價上漲降溫。

SPDR S&P區域銀行ETF上揚4.43%，由 KeyCorp、Regions Financial、Fifth Third和Huntington Bancshares 領漲，都上漲6%以上，結束為期6個交易日的下滑。

金融股領漲史指，史指金融股指數上漲4.14%，比能源指數的4.08%高出6個基點。1個基點是0.01個百分點）。

即使如此，史指中唯一創下52周新高的股票是Cigna，它也收創自1972年IPO以來的歷史最高價。

Renaissance Macro Research董事長兼技術研究主管迪葛拉夫(Jeff DeGraaf)表示，今天市場的大幅反彈可能反映了市場情緒，「投資人情緒的確是市場主要看漲或更持久的看漲原因之一。」他補充說，過去兩周的交易量下降幅度很小，情緒與他長期以來看到的一樣糟糕。

他說，「所以，舞台真的已經搭好了。」並補充說，多頭處於低點意味著擔憂相對被打消了。這也就為反彈奠定了基礎，「我認為人們之前對這個數字的看法太過悲觀。」

道指每支股票都出現上揚。Walgreens Boots Alliance表現最好，上漲5.35%。而美國運通則上漲3.91%。道氏化學、雪佛龍、麥當勞和3M也是漲幅最大的股票。

串流媒體巨頭Netflix宣布其廣告版訂閱方案的月費為6.99元，股價上漲5.27%。該公司還表示，廣告將播放15或30秒。