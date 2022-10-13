小摩按讚！這招助台灣保險業避開6,880億美元麻煩

美元在國際金融的地位舉足輕重，也因此美元勁揚帶給世界其他國家一籮筐麻煩，長期政府公債和公司債大多以美元計價，即為其中一例。台灣保險公司大舉投資美元計價債券，卻避開了英國退休基金陷入的麻煩。怎麼辦到的？

財經網站MarketWatch報導，摩根大通首席美國信用策略師Eric Beinstein引用台灣保險局的數據指出，過去十年期間，台灣的外國投資已成長近322%，換算成金額大約相當於6,880億美元，摩根大通相信，其中大多數都投資在美國高評級長債。

他說，台灣當局本周允許國內保險公司將持有的債券重分類，形同把「可隨時處分」的債券部位，移至「持有至到期」的投資。基於今年高評級長債價格平均跌幅達33%，「這種轉變，從會計/資本立場來看，應會產生正面的影響，大幅降低觸動類似英國那種必須快速拋售的可能性」。

會計規定是美國未陷入英國那種麻煩的一大原因。瑞銀（UBS）分析師指出，在美國，退休基金虧損通常分30年攤提；在英國，基金則必須面對更短的期限，通常只有三年。