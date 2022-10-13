美股道瓊早盤跌逾500點 CPI超預期暗示升3碼成定局

美股13日早盤倒成一片，道瓊工業指數跌逾500點，剛出爐的美國9月消費者物價指數（CPI）仍居高不下，核心CPI升勢尤強，顯示通膨壓力不降反升，投資人擔心聯準會（Fed）11月升息3碼成定局。

道瓊指數13日早盤挫跌1.81%，標普500和那斯達克指數各跌逾2%、3%，費城半導體指數重摔4%；台積電ADR則跌逾2%。

美國9月整體CPI月升0.4%，不僅高於預估的0.2%，也大於8月的0.1%；年增率達8.2%，同樣高於預期的8.1%；剔除能源與食品價格的核心CPI月升0.6%，也比預期大；核心CPI的年增幅則達6.6%，高於預估的6.5%，更比8月的6.3%升幅明顯擴大。

經濟學家表示，由於CPI數據高於預期，核心CPI升幅擴大，顯示新一波通膨勢頭再起；加上9月會議紀錄顯示多數決策官認為緊縮力道仍嫌不足，預料11月Fed會議仍將升息3碼。

獨立顧問聯盟（IAA）投資長Chris Zaccarelli說，最新CPI升幅超過預期，為Fed今年稍後兩度升息3碼的可能性打開大門。

他表示：「Fed不僅將下個月將利率提高75個基點，而且現在有可能也在12月會議提高75個基點。他們今年以0-0.25％的聯邦資金利率開場，如今有望以4.25-4.5％的利率收尾。」