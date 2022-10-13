英國大減稅方案據傳可能髮夾彎 英鎊應聲大漲

在金融市場和保守黨員的龐大壓力下，英國官員正討論如何取消英相特拉斯規模龐大的減稅計畫，以恢復政府的信譽。英鎊匯價一度應聲升值逾1%。

彭博資訊引述知情人士報導，唐寧街10號和財政部官員正為特拉斯制定可能的選項，但對於減稅政策是否真會髮夾彎目前仍未定案。

消息人士也說，英國官員正等候赴華府參與國際貨幣基金（IMF）會議的財相夸騰返回倫敦。

英鎊匯價13日一度應聲勁升1.8%至1英鎊兌1.1295美元，英國公債延續漲勢，30年期英國公債殖利率下滑46個基點至4.36%。美股盤前也一度因此大漲，只不過隨後出爐的9月CPI數據超乎預期強勁，聯準會（Fed）下月第四度升息3碼的機率更高，拖累美股期指翻黑大跌。