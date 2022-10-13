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三星電子宣布將在英國成立6G研究組

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三星電子。 法新社
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集微網消息，三星電子今（13）日宣布將在英國倫敦的三星研究院（SRUK）成立6G研究小組，專注於開發6G網絡和終端設備技術。三星電子表示，英國的這一新計劃將成為三星全球6G開發項目的一部分，該項目跨越多個海外研究中心。新的研究項目將設在位於泰晤士河畔斯泰恩斯的三星英國研發中心。

SRUK成立於1996年，是三星在韓國以外的第一個研發中心。它現在所開發的技術囊括各個方面，例如通信網絡、數據智能、人工智能（AI）、安全和物聯網

據解讀，三星電子從確立6G願景階段就有引領全球市場的意願。在5月擧行的首屆三星6G論壇上，三星電子分享了通過6G為所有人提供下一代超連接體驗的目標。從英國開始，預計該公司將繼續將其特定組織擴展到全球市場，以實現這一願景。

盡管當前5G建設正如火如荼，但為了爭奪下一代通信技術高地，世界各國也紛紛展開針對6G的研究。中國也高度重6G發展，十四五規劃綱要明確提出要前瞻布局6G網絡技術儲備。

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