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美介入海地動亂 將取消海地多名官員簽證
美國官方十二日表示，將取消數名海地官員簽證，究責與當地犯罪組織掛鉤人士，同時將介入當地治安，加強馳援。
過去一個月，海地重要燃料運輸港站遭幫派把持，導致基本物資短缺，引發人民強烈不滿並爆發嚴重示威抗議。
美國國務院表示將取消幫派相關官員與其親屬的簽證，但並未提供名單。
美國國務院十二日已派代表團前往往海地，與當地官員和海地總理亨利見面。美國國務卿布林肯在十二日的聲明中表示，美國將提升對海地國家警隊的協助，強化當地打擊幫派的能力，協助海地國內維安。
海地總理亨利上個月曾公開呼籲，請求派遣國際武裝部隊介入海地治安。美國國務局表示，代表團將評估美國未來將提供什麼形式的援助，並對幫派相關人士究責。聯合國安全理事會已將海地的軍事援助請求納入議程。
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