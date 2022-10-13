美供應商自中國撤人 看懂美晶片禁令衝擊

美國祭出嚴格出口管制，幾近全面性封殺中國半導體發展。最新發展是美國供應商已暫停在中國的活動並撤走人員。美方這次禁令影響深遠，受衝擊者恐為全球晶片產業。

● 讓中國晶片產業跛腳 美最新出口管制重點

美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範。

美國商務部工業暨安全局表示，新的出口管制將限制中方取得先進運算晶片、發展和維繫超級電腦，以及製造先進半導體的能力，幾近全面性封殺中國半導體發展。相關規定也禁止台積電等第三國企業在某些情況下以美製設備為中國客戶服務，除非美方批准。

美國官方不光對最小型、最尖端技術的半導體，也愈來愈關注製造中階半導體的中國企業。這是因為這些較舊型晶片仍是武器中的關鍵部分，美方不希望中國晶片製造商利用來自美國或盟國的技術製造晶片，也不希望中國企業成為全球供應商。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）科技事務主任路易斯（James Lewis）表示，新措施能讓北京倒退好幾年，「中國雖不會因此放棄晶片製造，但能放慢他們速度」。

● 美供應商自中國撤回人員與技術

「華爾街日報」引述知情人士透露，為因應最新出口管制，美國晶片設備供應商正陸續將員工從中國記憶體晶製造大廠撤出，並暫停在中國的業務活動。

按知情人士說法，中國長江存儲公司（YMTC）正面臨來自美商科磊（KLA Corp）、科林研發（LamResearch）等關鍵供應商凍結支援。

知情人士表示，美國供應商這幾天除暫停支援已架設在長江存儲的裝置外，也停止安裝新設備，同時暫時撤出廠內美國員工。美國多家晶片設備製造商都有在長江存儲派員駐點，這些人具高技術晶片製造機具的經驗，對工廠營運、研發能力等扮演關鍵角色。

如果這次的喊停屬長期，諸如長江存儲等中國客戶的設備升級、專業維護以及日後發展晶片所需的技術都將被迫中斷。

● 台、韓供應商暫獲美國豁免

美國這次的出口管制措施，嚴格限制美國公司向中國出口晶片和晶片製造設備，是美國對中國半導體產業祭出最廣泛的措施之一，和以往大多針對個別公司或特定技術範疇的作法不同。

英特爾（Intel）、南韓記憶體製造商SK海力士（SKHynix）今天表示，他們已獲美方豁免，得以維持在中國的正常運作，其餘美國和其盟邦企業預期將獲得類似批准。

日經亞洲（Nikkei Asia）引述聽過簡報的消息人士透露，台積電已取得1年的許可，可繼續訂購美國晶片生產設備，推動在中國的擴充計畫。

早在這次發布新管制之前，輝達（Nvidia Corp）8月間就意識到業務恐會受更多新管制影響，不久後便取得授權可繼續在中國開發部分可能受管制的先進晶片，並可在香港的工廠持續供應美國客戶、履行訂單到明年9月。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員艾倫（Gregory Allen）說：「我相信美國政府打算迫使中芯國際（SMIC）和長江存儲等中國這類先進製程的公司徹底關門；不過南韓和其他外商公司在中國的先進製程設施在中國擴展的腳步受阻應有限。」

● 新禁令影響深遠 美晶片產業也難逃受創

華爾街日報指出，美國對中國晶片業實施全面限制，表面上是為防止中國藉美國技術提升軍力，然而帶來的衝擊恐進一步影響整個晶片產業。

美國晶片製造設備供應商「應用材料公司」（Applied Materials）今天根據最新管制，將第4季銷售額預測減少約4億美元（約新台幣128億元），此前的預測約在66.5億美元。應用材料是全球最大的晶片設備製造商之一，長江存儲也是其眾多客戶之一。

應用材料今年第2季超過27%銷售額、近18億美元（約新台幣574億元）來自中國市場，絕大部分是賣給在中國運營的跨國企業。儘管這些跨國公司預料應都能取得美方豁免，但應用材料股價6日起已下跌約14%。

對應用材料和其他美國晶片業大廠的潛在衝擊，凸顯拜登政府試圖壓制中國晶片業，已一步步衝擊到美國公司的底線。晶片業長期以來一直認為，太過廣泛的出口管制不力這些企業為維持領先中國而投入大量資金創新，最終反傷及美國企業。

根據波士頓顧問公司（BCG）分析，美國企業支配著全球晶片製造設備供應鏈，市占率約41%，中國僅5%或更低。

此外，華爾街日報認為最新的禁令影響深遠，因為這些措施掐住中國靠「美國人」研發或製造頂尖晶片。前美國商務部官員、律師事務所艾金甘普（AkinGump）合夥人沃爾夫（Kevin Wolf）表示，所謂「美國人」可能包括持美國護照或公民身分者及美國公司。