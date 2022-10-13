OPEC+減產石油 美國停售軍武以反擊

不給我石油，我就不賣你武器！針對OPEC+（石油輸出國家組織）日前決議大規模減產石油，美國民主黨員12日建議國會應祭出制裁措施，停止販售軍武給該組織的主導國──沙烏地阿拉伯。民主黨眾議院議員卡納指出，該國73%的軍武來自於美國，認為石油減產一舉完全是恩將仇報。

停售軍武當反擊

《衛報》報導，民主黨人於美國國會向沙烏地阿拉伯下最後通牒表示，如果OPEC+不撤回限縮石油的決議，美國將向該國停止一年的軍售。白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國正重新評估與沙烏地阿拉伯的關係，並考慮停止軍售，「但不會立即行動」。

OPEC+日前決議每日限縮200萬桶的石油產量，被視為阻礙國際抵制俄羅斯能源的努力。對此，美國總統拜登表示，「將對此舉持續磋商，並採行相應措施」。民主黨員也痛批，美國當局對該國提供了長年的支持，形容OPEC+此舉是「恩將仇報」，可能損及眾多美國消費者的權益。

民主黨眾議院議員卡納痛批，美國長年協助沙烏地阿拉伯的國防安全體系，提供了該國將近73%的軍武，直呼「要不是我們的科技，他們飛機甚至還不會飛」。

政治考量為主

《半島電視台》報導，OPEC+於12日指出，因為全球經濟放緩、通貨膨脹，加上中國嚴格的防疫措施等狀況，世界對石油需求增長量將會下降。

面對需求下降，OPEC+上周也進行自2020年以來最大規模的減產，強調減產是基於「對於全球經濟環境和石油市場未來的不確定性」。

卡內基國際和平基金會研究員米勒分析說，沙烏地阿拉伯王室試圖在美國期中選舉前，反駁美國抵制俄羅斯的立場，並打擊民主黨的聲望，形同於在政治與經濟上支持俄羅斯總統普丁。卡納認為，因為前總統川普在任期中，給了沙烏地阿拉伯許多政治上的空頭支票，才導致該國誤判局勢，持續反對拜登。

【更多精采內容，詳見 】