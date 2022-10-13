快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

英特爾存根本劣勢 裁員及拆分部門無法重整旗鼓

集微網／ 集微網

集微網此前消息，因個人計算機（PC）市況疲弱，英特爾計劃裁員數千人來削減成本，最快可能10月27日發佈第三季財報時一同宣佈此消息。市場也有消息傳出，英特爾將拆分晶片設計與晶片製造兩大部門。

美國銀行分析師Vivek Arya對英特爾核心戰略IDM2.0、競爭力和財務風險感到憂心忡忡，認為英特爾就算裁員和分拆部門都無法重整旗鼓。

Arya表示，裁員和拆分部門是英特爾試圖降低成本的必要舉措，估計可以削減明年營銷和銷售費用的20%，可能幫助英特爾明年收入提高13億美元，協助公司履行其約60億美元股息的承諾。

然而，Arya對英特爾核心戰略IDM2.0、競爭力和財務風險仍感到擔憂。

她表示，英特爾一些根本劣勢是無法忽略的，無論有多少人在這家半導體巨頭工作，這些劣勢仍然存在，包括英特爾代工業務遠遠落後於台積電（TSM-US），對PC業務的高度依賴等。

市調機搆Gartner近期公佈，第三季全球PC出貨量銳減19.5%，創1995年來最慘單季表現，IDC公佈第三季PC銷量年降15%，這些都重挫英特爾業務。

Arya並非對英特爾全然抱持負面看法，她提到，隨著拜登政府欲重振本土半導體產業榮景，解決過度依賴亞洲的長期問題，英特爾是唯一一家在未來幾年內可以接近這一目標的美國供應商。

半導體 競爭力 美國

延伸閱讀

PC冷風吹 唯獨蘋果有光

PC寒冬 英特爾傳裁員千人

就市論勢／電動車鏈 可長線布局

預測美股Q1-Q3走勢神準的他 研判此晶片股將湧噴發行情

相關新聞

英特爾存根本劣勢 裁員及拆分部門無法重整旗鼓

集微網此前消息，因個人計算機（PC）市況疲弱，英特爾計劃裁員數千人來削減成本，最快可能10月27日發佈第三季財報時一同宣佈此消息。市場也有消息傳出，英特爾將拆分晶片設計與晶片製造兩大部門。

OPEC+減產石油 美國停售軍武以反擊

不給我石油，我就不賣你武器！針對OPEC+（石油輸出國家組織）日前決議大規模減產石油，美國民主黨員12日建議國會應祭出制裁措施，停止販售軍武給該組織的主導國──沙烏地阿拉伯。民主黨眾議院議員卡納指出，該國73%的軍武來自於美國，認為石油減產一舉完全是恩將仇報。

印度米袋走進法國時裝店 這個黃昏產業是如何翻身的？

如今在法國時裝店、義大利酒莊、英美兩國超市，許多包裝袋或提袋都從塑膠材質換成黃麻，原因無他，減塑已是政策，自然就是時尚。但在無數消費者拎著黃麻袋之際，恐怕少有人知道，那種袋子原本僅用來裝米糧，且若非印度政府多年前的一個命令，黃麻業可能早已走入歷史。

輝達、英特爾遊戲顯卡新品上市 超微11月3日發表新產品

遊戲顯卡市場競爭日趨激烈，輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）12日各自堆出新的顯示卡產品，輝達搶攻著重高校運算的...

Sony攜本田進擊電動車市場 2025年接受訂單 2026年交車

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司13日宣布，2026年春季將在北美市場交付電動車，先在2025年開始接受訂單，主要...

美國讓台積電等業者豁免新規 是怕半導體供應鏈斷鏈

繼三星、SK海力士兩大韓廠後，台積電也傳出獲得美方允許豁免於上周五針對中國大陸實施的出口限制新規定。消息人士說，由於新規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。