英特爾存根本劣勢 裁員及拆分部門無法重整旗鼓
集微網此前消息，因個人計算機（PC）市況疲弱，英特爾計劃裁員數千人來削減成本，最快可能10月27日發佈第三季財報時一同宣佈此消息。市場也有消息傳出，英特爾將拆分晶片設計與晶片製造兩大部門。
美國銀行分析師Vivek Arya對英特爾核心戰略IDM2.0、競爭力和財務風險感到憂心忡忡，認為英特爾就算裁員和分拆部門都無法重整旗鼓。
Arya表示，裁員和拆分部門是英特爾試圖降低成本的必要舉措，估計可以削減明年營銷和銷售費用的20%，可能幫助英特爾明年收入提高13億美元，協助公司履行其約60億美元股息的承諾。
然而，Arya對英特爾核心戰略IDM2.0、競爭力和財務風險仍感到擔憂。
她表示，英特爾一些根本劣勢是無法忽略的，無論有多少人在這家半導體巨頭工作，這些劣勢仍然存在，包括英特爾代工業務遠遠落後於台積電（TSM-US），對PC業務的高度依賴等。
市調機搆Gartner近期公佈，第三季全球PC出貨量銳減19.5%，創1995年來最慘單季表現，IDC公佈第三季PC銷量年降15%，這些都重挫英特爾業務。
Arya並非對英特爾全然抱持負面看法，她提到，隨著拜登政府欲重振本土半導體產業榮景，解決過度依賴亞洲的長期問題，英特爾是唯一一家在未來幾年內可以接近這一目標的美國供應商。
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