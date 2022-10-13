蘋果、三星將更新手機軟體 12月支援印度5G網路

路透報導，在印度10月推出5G上網服務後，蘋果和三星電子等業者都將更新軟體，準備在12月前在當地推出支援5G上網的手機。印度當局正在施壓手機製造商採用5G網路。

印度總理莫迪在10月1日推出5G服務，主要電信商Reliance Jio表示將在四座城市開放，對手Bharti Airtel則瞄準八座城市。

蘋果表示，會推動更新iPhone 12、13、14及SE等最近機種的軟體；產業人士說，這些機種還沒支援印度的5G網路。

蘋果發布聲明說：「我們正與印度電信商夥伴合作，在完成網路驗證、品質與效能測試完成後，把最佳的5G體驗帶給iPhone用戶。5G將透過軟體更新啟用，並在12月開始向iPhone用戶推出。」

三星印度發言人也說，將在11月中之前，推出所有5G裝置的軟體更新。小米印度部門總裁Muralikrishnan B，該公司目前的智慧手機支援Bharti Airtel的5G服務，本月底前多數裝置都將收到軟體更新，支援Reliance Jio的5G網路。

OPPO印度事業副總裁Tasleem Arif也說，將儘快推出所有相容機種的5G軟體更新，而這些機種都支援Bharti Airtel的服務。

印度通訊部、電子產品部及資訊科技（IT）官員12日與業界主管召開會議，敦促採用5G服務。蘋果、三星、Vivo及小米等公司的主管都與會，Reliance Jio、Bharti Airtel及Vodafone Idea等電信商代表也都參加。

產業人士說，雖然電信商和智慧手機製造商都已彼此開會討論，但要敲定各自電信商5G技術與手機軟體的相容性問題，需要時間。