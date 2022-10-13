歐美遊客現身東京！日圓貶值帶起爆買潮 他買這「便宜一倍」

日本近來宣布開放觀光自由行，使得消失約兩年的國外遊客，紛紛又出現在東京街頭。除了玩樂、品嚐美食之外，日圓貶值更讓歐美遊客直呼物價便宜，刺激到觀光客消費購物的慾望。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，在日本開放自由行的第二天，有義大利遊客現身於東京上野的阿美橫丁，到導遊介紹的「東京最有名章魚燒」店家品嚐美食。還有以色列遊客逛街，尋找海鮮、壽司等料理。

除了阿美橫丁之外，位於上野和淺草間的「合羽橋道具街」也出現不少外國遊客。一對從倫敦來的30多歲夫婦表示，他們原先要在2020年結婚，但受到疫情影響，拖到今年才正式舉辦婚禮。而結婚之後，他們決定要在小孩出生之前，先來到日本度蜜月。喜愛下廚的兩人，聽說當地店家職人販售品質出色的菜刀，因此特地前來光顧。

近來日幣不斷下探，美元對日幣比值來到1比146，創下24年來的新低，也刺激到外國遊客的消費。有美國遊客到日本的服飾店，一口氣買下了價值兩萬日圓（約相當於新台幣4354元）的衣服，還說「在美國買的話更貴」、「多虧日圓貶值，讓自己更有花錢的慾望」。

日本近來開放觀光自由行，許多外國遊客紛紛前來購物。圖擷自youtube

還有兩位澳洲的旅客也買下了1萬多日圓的羽絨外套，表示同樣的商品若在澳洲或英國購買，價格可能要翻倍，之後還預定要購買鐘錶。日本相關旅遊業者也表示，自從日本開放自由行以來，詢問熱度提升了約50％，每天還都有新的預約出現。顯示對外國遊客而言，已經迫不及待要到日本旅遊、購物了。