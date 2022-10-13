美晶片設備供應商撤駐長江存儲人員 艾司摩爾也有動作

因應拜登政府新的出口限制，科磊（KLA）和科林研發（Lam Research）等美國晶片設備供應商，傳出正撤出駐中國大陸晶片大廠的人員，暫停在那裡的業務活動。此外，荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）已告知美國員工，避免為中國大陸客戶提供服務。

針對美國上周禁止陸企購買先進的晶片製造設備以及無證聘用美國公民參與相關業務，以防止中國大陸成為更大的經濟和軍事威脅，華爾街日報援引知情人士報導，長江存儲正面臨主要供應商凍結支援的窘境，包括對已安裝設備的支援以及新工具的安裝。長江存儲有數十名美國晶片設備製造商的駐廠人員，如果暫停業務的期間延長，有礙長江存儲獲取開發晶片必要的升級、維修知識和未來技術。

雖然目前的舉措可能只是暫時的，但這是大陸晶片製造商和美國面臨業務中斷的直接跡象。

戰略與國際研究中心資深研究員Gregory Allen說：「我認為美國政府打算迫使中芯國際和長江存儲等大陸公司的較先進生產設施完全關閉。但只會限制南韓和其他跨國公司在大陸的較先進生產設施不再擴張。」南韓兩大記憶體廠三星和SK海力士獲准豁免白宮出口禁令，為期一年。

至於全球最大晶片設備生產商之一的應用材料（Applied Materials）則表示，正在申請出口許可證，但預計明年第1季的銷售將受影響。應材周三已下修本季營收預測約4億美元。

另根據彭博資訊的報導，艾司摩爾的美國管理團隊向在美員工發送內部電子郵件表示，在公司積極評估有哪些特定晶圓廠受新規影響之際，「美國員工必須避免直接或間接向中國大陸的任何客戶提供服務、運貨或支持，直至另行通知。」這項命令適用於所有在美員工，包括美國公民、綠卡持有人和住在美國的外國人。

艾司摩爾正努力在美國和中國大陸之間取得平衡。該公司向大陸客戶出售其深紫外光微影設備，但一直沒有提供更先進的極紫外光設備。

艾司摩爾企業傳播主管Monique Mols證實這份在社群媒體上傳、但非屬對外分享的郵件屬實。他說，這是在採取「預防措施，以確保在評估新的出口管制時能完全遵守新規」，等完成評估會向員工發出進一步指示。

華爾街日報指出，美國商務部的措施影響深遠，因其限制了「美國人員」支持中國大陸最尖端晶片的開發或生產能力。這些「美國人員」包括持美國護照和綠卡的人。