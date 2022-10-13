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台積電ADR反彈1.04% 較台北股價溢價2.69% 費半跌0.9%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周三反彈1.04%，收在64.11美元，較台北交易股價溢價2.69%。

美國股市12日小幅收低，標普500指數收在2020年11月以來的最低水準。投資人將密切關注13日公布的消費者物價指數（CPI）數據。

道瓊工業平均指數下跌28.34點，跌幅0.1%，至29,210.85點；標普500指數下跌11.81點，跌幅0.3%，至3,577.03點；那斯達克綜合指數下跌9.09點，跌幅0.1%，至10,417.10點。費城半導體指數跌19.89點，跌幅0.9%，報2,198.60點。

超微執行長蘇姿丰日前在財星雜誌（Fortune）的「最有權勢女性峰會」上表示，華府對中國大陸祭出的新限制措施，短期內對超微「很可能」沒有太大的影響。她接受財星執行長Alan Murray訪談時表示，「必須靜觀事態發展」。

台灣加權股價指數昨天下跌0.19%，收在13,081.24點。台積電跌1%，收在397.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 74.02 +0.87 73.20 1.12

中華電 CHT 108.43 +0.65 110.00 -1.42

台積電 TSM 408.20 +1.04 397.50 2.69

聯電 UMC 35.59 +4.29 36.70 -3.02

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 標普

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