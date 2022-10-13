美股三大指數小幅收低 費半跌0.9% 市場密切關注CPI

美國股市12日小幅收低，在聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示一些官員可能考慮調整升息步伐後，股市盤中曾短暫走高，最終三大指數仍不敵對通膨的疑慮，終場全數收低，標普500指數在收盤前最後幾分鐘轉跌，收在2020年11月以來的最低水準。投資人將密切關注13日公布的消費者物價指數（CPI）數據。

道瓊工業平均指數下跌28.34點，或0.1%，至29,210.85點；標普500指數下跌11.81點，或0.3%，至3,577.03點；那斯達克綜合指數下跌9.09點，或0.1%，至10,417.10點。費城半導體指數跌19.89點，或0.9%，報2,198.60點。

Alpine Woods Capital Investors的Sarah Hunt表示，「和9月會議紀錄相比，市場更關注13日公布的通膨數據。雖然會議紀錄關於調整升息步伐的敘述讓市場稍微寬慰，但我認為鑒於迄今升息速度如此之快，不應該貿然預測升息步伐可能放緩，這種猜測是不負責任的」。

美國勞工部12日表示，9月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，為三個月來首次上揚，與去年同期相比大增8.5%，也高於預估值8.4%。PPI數據高於預期，顯示通膨壓力還需一段時間才會緩和，經濟學家預測13日公布的核心CPI年增率將達到四十年高點。通膨居高不下，可能促使Fed繼續維持激進升息的路線。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）12日另指出，在通膨壓力持續的情況下，Fed調整緊縮貨幣政策立場的門檻「非常高」。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說，Fed官員在最近的談話中「一致表示Fed致力於遏制通膨並將堅持到底」，「現在有一種認知，即Fed將繼續升息。市場現在關注的是，何時從75個基點轉為50個基點和25個基點。我認為，這就是市場關注的焦點」。

最近的市場疲軟，在某種程度上與投資人日益擔心Fed激進升息可能使美國陷入衰退有關。

因此，13日公布的美國消費者物價指數（CPI）將顯得關鍵。同時，美國第3季財報季也將拉開帷幕，美國一些大銀行14日將發布財報。

至於在12日標普500指數各產業類股中，領跌的是對利率敏感的公用事業股下跌3.4%，房地產股下跌1.4%，。

個股方面，百事公司躍漲4.2%，因這家飲料製造商調高年度營收和盈餘預估，因為儘管多次調漲價格，但其汽水和零食的需求依然堅挺。

美國鋁業公司上漲5.3%。知情人士向路透表示，拜登政府正在評估限制俄羅斯的鋁進口。