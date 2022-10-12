亞馬遜將關閉超過1億美元收購的倉庫機器人公司Canvas

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據外媒報道，亞馬遜正在縮減一些機器人項目以降低成本，其在2019年以超過1億美元收購的倉庫機器人初創公司Canvas也正在被關閉。 路透社
據外媒報道，亞馬遜正在縮減一些機器人項目以降低成本，其在2019年以超過1億美元收購的倉庫機器人初創公司Canvas也正在被關閉。 路透社

集微網消息，據外媒報導，亞馬遜正在縮減一些機器人項目以降低成本，其在2019年以超過1億美元收購的倉庫機器人初創公司Canvas也正在被關閉。

知情人士稱，亞馬遜昨日在內部公佈了這項決定，此外，由於Canvas僅有100多名員工，員工可以選擇轉移到亞馬遜內部的另一個團隊工作或帶著補償離開。

據悉，Canvas的主要優勢是在倉庫中使用的自動駕駛和相關技術。2019年，亞馬遜收購Canvas，收購後，亞馬遜在倉庫中測試了Canvas推車，但主要使用其軟件技術來自動搬運電眡、皮劃艇和牀架等半重型物品。

外媒稱，此擧是亞馬遜機器人業務重組計劃的一部分，值得注意的是，上周，亞馬遜還暫停了其在2019年推出的送貨上門機器人Scout項目。

亞馬遜 機器人

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