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G20金融監管機構提議整頓加密幣平台 Coinbase剉咧等

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
國際金融監管機構金融穩定委員會（FSB）近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。路透
國際金融監管機構金融穩定委員會（FSB）近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。路透

國際金融監管機構金融穩定委員會（FSB）近來對監管數位資產提出全面的建議，包括可能擬定條款，整頓Coinbase和其他大型加密幣平台。

FSB主席、荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）12日致函向20國集團（G20）的財經首長和央行總裁示警，宣稱加密幣已對投資人和市場信心構成風險。他說：「當前的加密幣寒冬促使我們加強評估市場現行的結構性弱點。因此，對金融穩定性構成風險的疑慮愈快浮出檯面愈好。」

FSB 12日公布一系列諮詢報告，對金融機構監管數位資產提出建議要點，供G20官員本周稍晚會面時參考。FSB不具有執行權力，卻是全球金融圈的關鍵機構。FSB主要由G20授權，並由國際清算銀行（BIS）提供資金。BIS可說是「央行中的央行」，由美國聯準會（Fed）和其他央行共同管理。

根據報告，FSB強調加密幣世界的互連性，包括交易平台如何經常提供垂直整合服務，舉凡交易、結算、清算、經濟服務及託管。在傳統金融世界中，這些服務都是個別提供的。

FSB說：「不同的加密幣資產活動在單一實體中常被綁在一起，有時不符合既有規定。可能須對特定功能和活動進行拆解和分離，以充分解決風險；這些風險來自不同功能的複合效果。」

FSB也說：「政府單位應考慮是否和如何在單一實體中適度監管這些合併功能。」但此舉將對頗具規模的加密幣業者，例如加密幣交易平台、經紀商及託管平台Coinbase構成威脅。

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