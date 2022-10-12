微型創業正夯 缺防疫紓困已成隱憂

靠著疫情補貼進行微型創業！美國在新冠疫情期間祭出了大量的紓困措施，讓許多員工靠著這筆錢進行微型創業。然而，隨著疫情趨緩，許多紓困措施已終止，加上勞動結構老化、房地產價格飆升，都使得許多創業家望之卻步。

66%工作靠中小企業

《BBC》報導，中小企業為美國市場重要的一環，提供了將近66%的新工作，並佔該國44%的經濟活動。同時，中小企業中不乏剛成立不到五年的新創公司，或者民眾獨立出來開店的微型創業。

分析師指出，隨著長年的勞動結構老化、房地產價格飆升或「禁止競業條款」等法律限制，中小企業的量能一再受創，外界更擔憂，在新冠疫情的影響下，創業家的處境將是雪上加霜。

靠防疫津貼來創業

然而，新冠疫情期間，美國政府祭出大量的紓困措施，如失業救濟津貼、振興紓困等。愈來愈多民眾選擇辭職，進行微型創業。相同的狀況也出現在英國，微型創業的人數在疫情期間也有激增的狀況。

在創業的浪潮中，一位女士肯定說，在收到防疫紓困基金，就辭去服務生的工作，嘗試租用店面，開設一間精品店。她強調，「知道自己能透過防疫補貼來創業，而非承擔大量的貸款，對創業者來說，是莫大的好消息。」

數據顯示，創業的申請於2020年飆升了24%、2021年則增加了23%，但2022年創業數字出現下滑。隨著疫情趨緩，政府大部分的補助措施都已經終止，而且人口老化、房產高漲的狀況仍沒有改善，已成為投入創業的隱憂。

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