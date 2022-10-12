晶片股哀鴻遍野下 這家日商IC設計公司首日交易大漲11%

日本晶片設計公司索思未來（Socionext）完成首次公開發行股票（IPO），周三在東京股市首日交易一度大漲11%，擺脫全球半導體股籠罩的悲觀局面。

Socionext 以居於IPO區間高端的3,650日圓掛牌上市，順利籌資670億日圓（4.56億美元），開盤後一度漲到4,080日圓。

據彭博統計，在東京上市的半導體股首日交易均有不錯表現。Socionext首日交易大漲，與全球半導體股本周一口氣跌掉2,400億日圓市場形成截然對比。

Socionext為客戶開發專用的消費、車用、工業用晶片。企業客戶採用專用晶片已蔚為趨勢，而智原科技（3035）、世芯、創意電子都是Socionext的競爭對手。

據報導，除日廠外，Socionext有六成產品委由台灣業者代工，台積電和聯電均為其供應商，去年宣布和台積電合作開發5奈米車用晶片。

Socionext創立於2015年，由富士通半導體和Panasonic旗下的系統晶片事業合併而成。

Aequitas Research 分析師 Clarence Chu 指出，Socionext有意擴大在車用科技的布局，這方面的營收可望持續成長，比起在日本、美國和台灣上市的同業，目前股價價位相當有吸引力。