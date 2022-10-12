拜登矢言沙國要為OPEC+減產承擔後果 國會建議暫停軍售

美國總統拜登就石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定減產，對沙烏地阿拉伯表示憤怒，他指責沙國和俄羅斯為伍，並表示將和主張懲罰沙國的國會議員商討對策。

拜登接受CNN訪問時說：「他們和俄羅斯為伍的所作所為，會承擔一定的後果。」

拜登也說，他認為現在美國該重新考慮與沙烏地阿拉伯的關係。不過，他和政府官員也承認，在11月期中選舉之前，報復沙國的立法不太可能實現，這也凸顯美國評估急轉直下的長期夥伴關係所面臨的複雜考量。

國務院發言人Ned Price周二表示，拜登政府將評估來自國會的建議，並在未來幾周或幾個月與盟國談論美國與沙國的夥伴關係。

聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和眾議員羅康納（Ro Khanna）周二提議立法，停止美國對沙烏地軍售一年。參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）周一主張暫停美國與沙烏地的所有合作。

華爾街日報引述知情人士報導，在OPEC+宣布減產決定的幾天前，美國官員曾致電沙國和其他波斯灣產油國，緊急呼籲將減產決定再延後一個月，卻被斷然拒絕。

知情人士說，美國官員警告沙國領導人，減產將視為在俄烏戰爭中明確選擇與俄羅斯站在同一陣線，將削弱華府對沙國本已減少的支持。

沙國官員拒絕這些要求，他們認為，這是拜登政府為避免在美國期中選舉前出現壞消息而進行的政治博弈。高汽油價格和通膨已經成為這次選舉的核心議題。

知情人士說，沙國反而施壓OPEC盟友同意減產，目標是每天減少200萬桶產量。