快訊

評／橘高校國慶演出 反思台灣功利主義至上的教育

京都橘高校師曝學生愛上台灣 返日飛機上「哭著說不想走」

最新民調／北市若棄保黃珊珊成大贏家 陳時中對戰誰都輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登矢言沙國要為OPEC+減產承擔後果 國會建議暫停軍售

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
拜登接受CNN訪問說，沙烏地阿拉伯和俄羅斯為伍的所作所為，會承擔一定的後果。歐新社
拜登接受CNN訪問說，沙烏地阿拉伯和俄羅斯為伍的所作所為，會承擔一定的後果。歐新社

美國總統拜登石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定減產，對沙烏地阿拉伯表示憤怒，他指責沙國和俄羅斯為伍，並表示將和主張懲罰沙國的國會議員商討對策。

拜登接受CNN訪問時說：「他們和俄羅斯為伍的所作所為，會承擔一定的後果。」

拜登也說，他認為現在美國該重新考慮與沙烏地阿拉伯的關係。不過，他和政府官員也承認，在11月期中選舉之前，報復沙國的立法不太可能實現，這也凸顯美國評估急轉直下的長期夥伴關係所面臨的複雜考量。

國務院發言人Ned Price周二表示，拜登政府將評估來自國會的建議，並在未來幾周或幾個月與盟國談論美國與沙國的夥伴關係。

聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和眾議員羅康納（Ro Khanna）周二提議立法，停止美國對沙烏地軍售一年。參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）周一主張暫停美國與沙烏地的所有合作。

華爾街日報引述知情人士報導，在OPEC+宣布減產決定的幾天前，美國官員曾致電沙國和其他波斯灣產油國，緊急呼籲將減產決定再延後一個月，卻被斷然拒絕。

知情人士說，美國官員警告沙國領導人，減產將視為在俄烏戰爭中明確選擇與俄羅斯站在同一陣線，將削弱華府對沙國本已減少的支持。

沙國官員拒絕這些要求，他們認為，這是拜登政府為避免在美國期中選舉前出現壞消息而進行的政治博弈。高汽油價格和通膨已經成為這次選舉的核心議題。

知情人士說，沙國反而施壓OPEC盟友同意減產，目標是每天減少200萬桶產量。

美國期中選舉 拜登 俄羅斯 OPEC 石油

延伸閱讀

考慮接受「拜普會」？俄國外長：美軍參與俄烏戰爭已久

拜登接受CNN專訪稱普亭是「理性的行為者」 但嚴重失算

美晶片禁令快又狠 專家：業者及早應變

匈牙利總理：川普才是俄烏「和平的希望」

相關新聞

2大韓廠獲美豁免於對陸出口管制 SK海力士、三星入列

路透引述產業消息人士報導，美國政府11日允許在中國大陸營運的兩家非大陸晶片製造業者可在其供應商未申請許可的情況下，取得受...

澳洲機票太貴 加劇就業市場人力荒

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，機票等旅行的成本高漲，加劇該國的人力荒，如今澳洲就業市場出現近50年來最吃緊的情況。

新加坡房價回漲 六成民眾難以負擔

新加坡房價無畏全球市場低迷，在短暫走軟後回漲，引發能否負擔得起的問題。

拜登矢言沙國要為OPEC+減產承擔後果 國會建議暫停軍售

美國總統拜登就石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決定減產，對沙烏地阿拉伯表示憤怒，他指責沙國和俄羅斯為伍，並表示將和主...

FT：在印度生產iPhone 14 鴻海、和碩、緯創都有分

蘋果（Apple）最近宣布將開始在印度組裝新款 iPhone 14，英國金融時報（FT）引述熟悉蘋果運作的消息來源報導，...

「還剩三天」英國央行無意延長救市市場 英鎊再爆賣壓

英格蘭銀行（央行）總裁貝利表示，將在本周結束650億英鎊的購債計畫，敦促投資人結清無法維持的部位，顯示英國央行無意延長對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。