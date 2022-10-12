達里歐憂未來市場五年零回報 安霍恩稱價值投資恐不再
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）預料，未來五年市場將出現「負值或極差的實質回報」，知名避險基金經理人安霍恩（David Einhorn）則表示，他不確定價值投資是否再度流行。
剛卸下全球最大避險基金的達里歐接受MarketWatch訪問時說：「我擔心金融市場未來五年回報呈現負值或極差的實質回報，就像1970年代一樣。」
Greenlight Capital創辦人安霍恩周二在紐約出席Robin Hood投資人大會接受彭博電視訪問時則表示，大多數價值投資人正被擠出市場，原因是「市場結構發生了重大變化」。
「剩下的價值投資者已經很少了，」他說，如今的市場參與者大多沒有接受過價值投資方面的培訓或經驗，或者已經轉向了被動或量化投資。
安霍爾說，參與者減少，意味沒人注意到那些公司發生了什麼，「沒人知道什麼值得投資」，「因此，很多公司的價值正在被前所未見地嚴重錯估」。
達里歐接受MarketWatch訪問，被問及對前景看法時抒發人生哲學，「我有一個原則，你如果擔心，就不必擔心；你如果不擔心，那才得擔心。因為如果你擔心衝突的問題，擔心財務狀況的問題，你才 會有所調適並安排未來。如果你不擔心這些事，你不擔心財富缺口，不擔心衝突等等，就更可能發生衝突，情況就會更加惡化。」
他認為未來五年較明確的商機在於創新，「人工智慧、電腦化思考，讓我們能比以前更快腳步掀起革命性的翻轉」。至於市場，他看好新興亞洲，像是新加坡、越南、印尼。他也看好印度。
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