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日圓又刷24年新低 貶破146與當局上回出手干預水準

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日圓兌美元匯率12日盤初貶破146日圓。路透
日圓兌美元匯率12日盤初貶破146日圓。路透

日圓美元匯率12日盤初貶破146日圓，刷新24年低點，引發市場推測日本當局是否與何時會出手支撐匯率，重新實施上月的做法。

台灣時間12日早上8時左右，日圓急貶，兌美元貶值0.25%，報146.23日圓兌1美元，已貶破先前促使日銀和日本政府自1998年來首度干預匯市、買進日圓並賣出美元的水準。儘管近期日圓的賣壓已比今年稍早有所緩和，但美國預料持續升息、日銀繼續維持超寬鬆貨幣政策的展望，使得日圓繼續承受壓力。

交易人士將將觀察日圓是否會逼近1998年的匯率低點147.66日圓，但策略師表示，當局不必然有再次干預的匯率「防線」，可能聚焦於日圓貶值的速度。日本財務省9月投入2.84兆日圓（196億美元）來限制日圓的貶勢。

東京券商Trader Securities常務董事Yoshio Iguchi表示：「美元兌日圓今天或許短暫突破146，但由於市場緊繃，因此維持的時間將很短暫。看誰膽子大的競賽將持續，人們將測試上方，但同時間害怕遭遇干預。」

市場預期，聯準會將維持數十年來最激進的貨幣政策緊縮步調，尤其是最近數據顯示勞動力市場持續走強。對投資人來說，本周四將出爐的消費者物價指數報告將是下一個重要影響因素。

日本 聯準會 美國 日圓 美元

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