油價續跌2%難甩經濟衰退疑慮 金價回吐漲幅

國際油價周二（11日）大跌2%，延續前一交易日下跌近2%的走勢，因為經濟衰退的疑慮和中國大陸新冠病例激增，引發了對全球需求的擔憂，蓋過了石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產的威脅。金價回吐漲幅，在英國央行總裁貝利表示將在本周末按計畫停止干預市場之後，美元和美國公債殖利率回升。

國際油價挫跌2%

布蘭特原油12月期貨結算價下跌1.90美元，跌幅2%，至每桶94.29美元；西德州原油11月期貨結算價下跌1.78美元，跌幅2%，至每桶89.35美元。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）和國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃周一警告說，全球經濟衰退的風險愈來愈大，並表示通膨仍然是一個持續的問題。

經紀公司OANDA的Craig Erlam表示：「現在市場上的悲觀情緒愈來愈重。」

原油市場也擔心中國大陸需求進一步受到新冠疫情擴散的打擊。由於新冠感染人數再次上升，當局已經在上海和其他大城市加強新冠病毒測試。另一方面，石油也受到了強勢美元的壓力，強勢美元使石油對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴。

金價回吐漲幅

現貨黃金價格下跌0.14%至每英兩1,666.34美元，盤中稍早一度上漲約1%。美國黃金期貨漲0.6%，結算價報1,686.00美元。

英國央行總裁貝利敦促投資人對無法維持的部位完成平倉，並表示央行將在本周結束時按計畫停止干預市場。三天的「最後通牒」導致英鎊走貶、美元走升，並波及其他金融市場。金價抹去最高0.9%的漲幅，一度下跌0.3%。

道明證券商品策略師Ryan McKay表示：「目前很多的每日價格走勢都是雜音，在下次聯準會會議之前，市場仍在等待通膨數據和之前會議的紀錄。」