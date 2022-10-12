美元連續五日上漲 英央行擬停止購債救市導致英鎊重貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國央行總裁貝利表示將在本周結束時停止對英國公債的支持。路透
英國央行總裁貝利表示將在本周結束時停止對英國公債的支持。路透

英國央行總裁貝利表示將在本周結束時停止對英國公債的支持後，美元周二扭轉跌勢，風險偏好減弱。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二漲0.1%至113.221。貝利講話後，英鎊兌美元重貶0.9％，觸及1.0953的盤中低點，稍早一度上漲1.1％，因強勁的就業數據和工資成長加速有利於英國央行在11月大幅升息。

野村控股外匯策略師Jordan Rochester表示，「我們仍然認為英鎊面臨下行風險，因為1.10附近的水平沒有反映出英國債券市場的脆弱性，」

國際貨幣基金（IMF）悲觀報告加重了市場的疑慮，報告說，占世界總產出三分之一的國家明年可能陷入衰退。IMF還進一步下調了2023年的全球增長預測。

多倫多Silver Gold Bull的外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar說：「風險厭惡情緒將持續下去，直到我們看到一些好消息，而這都是對美元有利的。」

日圓在促使日本當局上個月進行干預的水平附近徘徊，美元兌日圓觸及三周高點145.895日圓，距離三周前日本政府出手支撐日圓前所創的24年高峰145.90不遠。紐約尾盤，美元持平於145.815日圓。

日本內閣官房長官松野博一周二重申政府進行干預的意願，將「對過度的匯率波動採取適當措施」。

歐元兌美元報0.9706美元，變化不大，此前連續四天的下滑，使歐元跌向9月26日觸及的20年低點0.9528美元。

與此同時，對風險敏感的澳幣創下兩年半以來的低點0.6248美元，紐約尾盤下跌0.4%，報0.6270美元。

英國 日本 外匯

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