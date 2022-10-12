台積電ADR跌5.9% 四天來跌幅甚於費半 較台北溢價0.8%

台積電ADR周二續跌5.9%，收在63.45美元，較台北交易股價僅溢價0.8%，連跌四日下來跌幅多達14.8%，跌幅甚於費半。費城半導體指數同期跌幅達12.1%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周二收盤下跌，英國央行表示將僅再支持債券市場三天，導致美股尾盤急跌，美國公債殖利率上升，美元上漲。費城半導體指數也連續四日下跌。

標普500指數下跌23.55點，跌幅0.7%，至3588.84點。那斯達克綜合指數下跌115.91點，跌幅1.1%，至10426.19點。費城半導體指數大跌2.5%，連跌四天下來跌幅多達12.1%。

台灣加權股價指數昨天大跌4.35%，收在13106.03點。台積電大跌8.3%，收在401.50元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 73.49 -9.07 74.60 -1.49

中華電 CHT 107.89 -0.99 109.00 -1.02

台積電 TSM 404.58 -5.92 401.50 0.77

聯電 UMC 34.18 -4.80 35.40 -3.45

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據