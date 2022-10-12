克里夫蘭聯準銀行總裁：升息可能超過聯準會預估中值

美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）說，聯準會官員需繼續升息，面對幾十年來最嚴峻的通膨，不能掉以輕心。

今年在貨幣政策上有投票權的梅斯特周二發表書面講話表示，「鑒於當前的通膨水準，廣泛的涉及面及其持久性，我認為貨幣政策必須變得更具限制性，才能使通膨率可持續的降到2%」。

她說，在貨幣政策方面，聯準會官員必須權衡收緊過多或不足的風險，但「此時更大的風險來自於收緊太少，這會導致高通膨持續不變並在經濟中紮根。」

聯準會9月21日發布的點陣圖顯示，官員的預估中值為基準利率到今年底將升至4.4%，明年年底升至4.6%，高於現在的目標區間3%到3.25%。

梅斯特重申，升息強度會略高於聯準會的預估中值 ，因為通膨料將更加持久。在放慢升息步伐前，必須看到單月通膨數據和核心通膨率下降。

她認為明年通膨率將「顯著下降」至3.5%左右，並在2025年達到聯準會2%的目標。要降低通膨，需經濟成長低於趨勢，就業成長下降，有可能帶來更大的金融波動。

儘管存在不確定性，梅斯特說，官員仍需採取果斷行動來控制物價：「謹慎以對的意思不是做的少。而是要非常小心，不要讓一廂情願的想法代替了令人信服的證據，導致過早宣布戰勝通膨，並過早停止或逆轉升息。」

演講結束後，她告訴記者：「我們現在通膨率仍然很高，還沒有看到任何降溫跡象，我認為我們必須提高利率，明年還要提高一點。」