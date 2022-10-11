快訊

新北中和傳命案！弟弟血流滿地陳屍家中 姐姐開門嚇得報警

美半導體出口新規 韓產業通商資源部：對南韓企業影響有限

集微網／ 集微網

集微網消息，據韓媒報導，針對日前美方宣佈的對華半導體技術輸出管製新規，韓國產業通商資源部回應稱，對在中國大陸設有半導體工廠的韓企影響將是有限的。

該部表示，韓美兩方已通過出口管製機搆和外交渠道等進行了密切磋商，這項出口管製新規事先得到了美方的知會，該部分析稱，在中國大陸西安等地區運營的韓國工廠被納入個案受理範圍，提供了單獨的許可程序，因此不會對設備供應造成重大影響。

該部還表示，將通過部長級的韓美供應鏈與產業對話（SCCD）機製下出口管製工作組，作為兩國定期溝通渠道。

此外，為將這一措施對韓國產業的影響降至最低，韓政府部門也計劃積極參與美國商務部的簡報會和為期60天的外部意見征求程序，進一步表達業界的意見，並積極支持相關規定的澄清和明確。

半導體

相關新聞

美股早盤走低！費半指數挫跌約3% 台積電ADR跌逾6%

美股11日開盤同步走低，費城半導體指數收盤跌至2020年來低點後，晶片股賣壓未見緩解，費半指數早盤重挫3.32%、台積電...

2001年來最疲弱 IMF再下修全球經濟成長至3.2%

國際貨幣基金（IMF）指出，受高通膨、俄烏戰爭與疫情大流行等一系列挑戰，全球經濟成長從2021年的6%，放緩至2022年...

日產汽車將撤出俄羅斯 一歐元讓渡子公司持股

日本跨國汽車製造商日產汽車公司（Nissan）今天宣布將撤出俄羅斯市場，在俄羅斯的子公司的持股將以一歐元（約新台幣31元...

Mercer評比全球44個退休金體系 台灣排名倒數第八

一項全球退休金體系的排名調查指出，冰島是全球最佳的退休國家，台灣在44個受調查國家或地區中名列倒數第八，在東亞地區僅高於...

美研究：民眾輕忽風險 將駕駛輔助系統當自駕用

美國一項新研究發現，民眾在使用特斯拉的Autopilot、通用汽車的Super Cruise等先進半自動駕駛輔助系統時，...

路透：科磊明起停止對中國客戶的銷售和服務

路透報導，知情人士透露，美國半導體設備製造廠科磊（KLA）明（12）日起將停止向SK海力士等有在中國營運的客戶提供部分供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。