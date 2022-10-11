美半導體出口新規 韓產業通商資源部：對南韓企業影響有限
集微網消息，據韓媒報導，針對日前美方宣佈的對華半導體技術輸出管製新規，韓國產業通商資源部回應稱，對在中國大陸設有半導體工廠的韓企影響將是有限的。
該部表示，韓美兩方已通過出口管製機搆和外交渠道等進行了密切磋商，這項出口管製新規事先得到了美方的知會，該部分析稱，在中國大陸西安等地區運營的韓國工廠被納入個案受理範圍，提供了單獨的許可程序，因此不會對設備供應造成重大影響。
該部還表示，將通過部長級的韓美供應鏈與產業對話（SCCD）機製下出口管製工作組，作為兩國定期溝通渠道。
此外，為將這一措施對韓國產業的影響降至最低，韓政府部門也計劃積極參與美國商務部的簡報會和為期60天的外部意見征求程序，進一步表達業界的意見，並積極支持相關規定的澄清和明確。
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