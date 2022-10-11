路透：科磊明起停止對中國客戶的銷售和服務

路透報導，知情人士透露，美國半導體設備製造廠科磊（KLA）明（12）日起將停止向SK海力士等有在中國營運的客戶提供部分供應和服務，以符合美國政府最新的規定。

拜登政府上周五公布了一系列的出口管制措施，欲減緩中國在先進晶片製造方面的進展。

在截至6月的上一財年中，科磊在中國市場的銷售額為26.6億美元，占其總營收的近30%。

報導指出，在中國的工作人員收到了來自科磊法務部門的一封電子郵件，稱從當地時間周二晚間11:59分起，科磊將停止為在中國的「先進晶圓廠」提供銷售和服務，也就是生產128層或以上的NAND晶片、18奈米及以下的DRAM晶片以及先進邏輯晶片的晶圓廠。

消息人士並說，科磊還將停止向英特爾和SK海力士在中國的晶片廠供貨。

SK海力士重申其立場，表示將根據美國新的出口管制規定，為大陸工廠的設備申請許可證。英特爾則沒有立即回應路透記者。