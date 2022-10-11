世界將遇經濟衰退？ 專家：估明年年中

全球經濟將於明年年中陷入衰退！摩根大通執行長戴蒙表示，通膨、利率飆漲與俄烏戰爭等，都是潛在的經濟衰退指標，預測明年年中全球將遭遇一波經濟衰退。諾貝爾經濟學獎得主戴蒙德指出，銀行經歷2008年金融危機後，有更好的應對能力，但近期還是要關注具有流動性的資產。

難逃經濟衰退

《半島電視台》報導，戴蒙警告，通貨膨脹正失控，美聯儲正在量化緊縮，更大幅調漲利率，外加俄烏戰爭的外溢效應，都顯示未來全球將陷入經濟衰退的狀況。他指出，「歐洲經濟已經陷入衰退的狀況， 6到9個月後，美國也難以逃脫。」

今年到現在，標普500 指數已經下跌24%。戴蒙表示，標普500 指數可能會從現在的狀況，再下跌20%。他呼籲，「投資者要為未來的經濟颶風做好準備」。

世界銀行行長馬爾帕斯和國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃也都發出警告說，全球經濟衰退的風險越來越大，也意味著俄羅斯入侵烏克蘭後的通貨膨脹，已經對全球經濟造成嚴重影響。

銀行抵抗力增加

《CNBC》報導獲得2022年諾貝爾經濟學獎得主戴蒙德說，當民眾對金融系統的穩定性失去信心時，常常就是金融狀況惡化的跡象。而目前全球利率上升的速度已經引發市場的擔憂。他建議，銀行業應做好準備，以節制且透明的貨幣政策才能應對。

全球似乎即將爆發下一場金融危機，戴蒙德表示，相較2008年金融風暴的時候，全球金融體系的監管系統與風險管理已有進步，銀行業「準備得更好了」，但除了商業銀行之外，具有流動性的存款、短期債券是需要繼續關注的項目。

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