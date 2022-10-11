快訊

錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

韓國瑜復出高雄是福是禍 藍營雙母雞、綠營打反韓

IMF、世銀總裁同聲警告全球衰退風險上升 呼籲協調行動

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
IMF總裁喬治艾娃（見圖）與世界銀行總裁馬爾帕斯都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高。美聯社
IMF總裁喬治艾娃（見圖）與世界銀行總裁馬爾帕斯都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高。美聯社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃與世界銀行總裁馬爾帕斯10日都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高，先進經濟體成長減慢，通膨高漲迫使美國聯準會（Fed）持續升息，正加重開發中國家的債務壓力，而在俄羅斯入侵烏克蘭後，通膨問題仍揮之不去。

在IMF與世銀年會上，喬治艾娃指出，全球三大經濟體的經濟活動都正在減慢，美國勞動市場依然非常強勁，但升息正開始產生衝擊，動能正在減弱，歐元區也因天然氣價格飆漲等因素，拖累成長減速，中國大陸則遭受新冠疫情干擾與房市動盪的影響。

根據IMF計算，全球約三分之一經濟體的國內生產毛額（GDP）將在今、明年至少接連萎縮兩季，符合陷入衰退的技術定義。

馬爾帕斯也說：「明年有全球經濟衰退的風險和實質危機。」他說，強勢美元正導致開發中國家的貨幣貶值，使其債務加重到「繁重」的水準。

這兩位領袖表示，先進經濟體成長放緩、利率上升、氣候風險、以及居高不下的糧食和能源價格，對開發中國家的打擊尤其嚴重，並呼籲採取協調一致的行動幫助新興市場。

喬治艾娃說，先進經濟體必須「控制住債務危機這個巨大而可怕的危險」，財政支持措施也應該目標明確，如此才不會助長通膨，「情況沒那麼美好，但如果我們攜手合力，一起行動，能夠減輕我們眼前的2023年苦痛」。

她也說，IMF本周將鼓吹各國央行繼續努力抑制通膨，如果央行做得不夠，「我們就陷入麻煩了。我們不能讓通膨成為失速列車」。 

馬爾帕斯表示，世銀官員正努力挪出更多資金，處理許多發展中國家面臨的氣候問題。

通膨 債務危機

延伸閱讀

未來可望穩健增長 法人：REITs可望延續反彈

企業獲利下修風險仍高 美股評價恐持續承壓

大通膨時代，Hami書城抗漲撐全民讀好書

小摩CEO：美6-9個月陷衰退 美銀：每月流失17.5萬工作

相關新聞

全球晶片股崩跌、市值蒸發2,400億美元 美封殺效應發威

拜登政府對中國大陸實施新的晶片出口管制措施，在金融市場持續掀波瀾，繼大陸與歐美晶片股10日倒成一片後，今日恢復交易的台、...

高盛和大摩都預測 本周起財報季不好看 後面還有苦難

高盛集團和摩根士丹利在內策略師均發出警告，總體經濟的問題影響企業毛利，本周迎接的將是艱苦的財報季，而即使第3季財報最終結...

台積電遇逆風 Wedbush分析師為什麼還喊買？

半導體股最近跌得很慘，台積電（2330）也不例外。然而，Wedbush分析師Matt Bryson周一重申他對該股「超越...

油電車超夯 大廠加碼押注

部分車廠擴大押注油電混合車款，因市場對這類車款的需求火熱，強化了豐田汽車等車廠的觀點，那就是在汽車產業朝電動車轉型之際，...

IMF、世銀總裁同聲警告全球衰退風險上升 呼籲協調行動

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃與世界銀行總裁馬爾帕斯10日都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高，先進經濟體成長減慢，通...

美元強升憂慮加劇 亞洲倒債保險成本衝至兩年來最高

亞洲債務違約的保險成本11日盤中暴增至兩年多來最高，顯示在聯準會（Fed）等央行積極升息，加劇經濟衰退與企業倒債疑慮，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。