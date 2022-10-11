IMF、世銀總裁同聲警告全球衰退風險上升 呼籲協調行動

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃與世界銀行總裁馬爾帕斯10日都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高，先進經濟體成長減慢，通膨高漲迫使美國聯準會（Fed）持續升息，正加重開發中國家的債務壓力，而在俄羅斯入侵烏克蘭後，通膨問題仍揮之不去。

在IMF與世銀年會上，喬治艾娃指出，全球三大經濟體的經濟活動都正在減慢，美國勞動市場依然非常強勁，但升息正開始產生衝擊，動能正在減弱，歐元區也因天然氣價格飆漲等因素，拖累成長減速，中國大陸則遭受新冠疫情干擾與房市動盪的影響。

根據IMF計算，全球約三分之一經濟體的國內生產毛額（GDP）將在今、明年至少接連萎縮兩季，符合陷入衰退的技術定義。

馬爾帕斯也說：「明年有全球經濟衰退的風險和實質危機。」他說，強勢美元正導致開發中國家的貨幣貶值，使其債務加重到「繁重」的水準。

這兩位領袖表示，先進經濟體成長放緩、利率上升、氣候風險、以及居高不下的糧食和能源價格，對開發中國家的打擊尤其嚴重，並呼籲採取協調一致的行動幫助新興市場。

喬治艾娃說，先進經濟體必須「控制住債務危機這個巨大而可怕的危險」，財政支持措施也應該目標明確，如此才不會助長通膨，「情況沒那麼美好，但如果我們攜手合力，一起行動，能夠減輕我們眼前的2023年苦痛」。

她也說，IMF本周將鼓吹各國央行繼續努力抑制通膨，如果央行做得不夠，「我們就陷入麻煩了。我們不能讓通膨成為失速列車」。

馬爾帕斯表示，世銀官員正努力挪出更多資金，處理許多發展中國家面臨的氣候問題。