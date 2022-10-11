快訊

錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

韓國瑜復出高雄是福是禍 藍營雙母雞、綠營打反韓

美元強升憂慮加劇 亞洲倒債保險成本衝至兩年來最高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞洲企業的信用違約交換（CDS）11日盤中升至兩年多高點。美聯社
亞洲企業的信用違約交換（CDS）11日盤中升至兩年多高點。美聯社

亞洲債務違約的保險成本11日盤中暴增至兩年多來最高，顯示在聯準會（Fed）等央行積極升息，加劇經濟衰退與企業倒債疑慮，正加重信用市場的壓力。

彭博資訊報導，亞洲企業的信用違約交換（CDS）報價11日盤中上漲至少2個基點。追蹤亞企倒債保險成本的Markit iTraxx Asia ex-Japan指數觸及192.18，為2020年3月來最高。

 

亞洲CDS指標今年來已上漲114個基點，漲幅分別高於美國的52個基點、以及歐洲的87個基點，顯示在美元急升侵蝕亞洲企業的償還能力之際，市場擔心這些借款人可能倒債。在此同時，中國大陸嚴格的防疫封控措施正加劇房市危機，而美中緊張升高也擴大大陸企業的壓力。

Mandiri Sekuritas公司固定收益研究部門主管尤尼安托指出，亞洲CDS全面上漲，反應投資人擔心Fed更激進升息的可能性，背負龐大債務或貨幣匯率重貶的國家，將感受到更大的衝擊。

信用 保險 債務

延伸閱讀

台東輔選 蔡壁如：邊境開放應先觀察、口罩是最後解脫

雲縣開打莫德納次世代 百家合約醫療院所可預約

直播／疫情現高峰轉折？ 指揮中心下午2時說明

疫情共存減災大失敗 學者批：官員防疫不力還參選製造群聚

相關新聞

全球晶片股崩跌、市值蒸發2,400億美元 美封殺效應發威

拜登政府對中國大陸實施新的晶片出口管制措施，在金融市場持續掀波瀾，繼大陸與歐美晶片股10日倒成一片後，今日恢復交易的台、...

高盛和大摩都預測 本周起財報季不好看 後面還有苦難

高盛集團和摩根士丹利在內策略師均發出警告，總體經濟的問題影響企業毛利，本周迎接的將是艱苦的財報季，而即使第3季財報最終結...

台積電遇逆風 Wedbush分析師為什麼還喊買？

半導體股最近跌得很慘，台積電（2330）也不例外。然而，Wedbush分析師Matt Bryson周一重申他對該股「超越...

油電車超夯 大廠加碼押注

部分車廠擴大押注油電混合車款，因市場對這類車款的需求火熱，強化了豐田汽車等車廠的觀點，那就是在汽車產業朝電動車轉型之際，...

IMF、世銀總裁同聲警告全球衰退風險上升 呼籲協調行動

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃與世界銀行總裁馬爾帕斯10日都警告，全球經濟衰退的風險愈來愈高，先進經濟體成長減慢，通...

美元強升憂慮加劇 亞洲倒債保險成本衝至兩年來最高

亞洲債務違約的保險成本11日盤中暴增至兩年多來最高，顯示在聯準會（Fed）等央行積極升息，加劇經濟衰退與企業倒債疑慮，正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。