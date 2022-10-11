美元強升憂慮加劇 亞洲倒債保險成本衝至兩年來最高
亞洲債務違約的保險成本11日盤中暴增至兩年多來最高，顯示在聯準會（Fed）等央行積極升息，加劇經濟衰退與企業倒債疑慮，正加重信用市場的壓力。
彭博資訊報導，亞洲企業的信用違約交換（CDS）報價11日盤中上漲至少2個基點。追蹤亞企倒債保險成本的Markit iTraxx Asia ex-Japan指數觸及192.18，為2020年3月來最高。
亞洲CDS指標今年來已上漲114個基點，漲幅分別高於美國的52個基點、以及歐洲的87個基點，顯示在美元急升侵蝕亞洲企業的償還能力之際，市場擔心這些借款人可能倒債。在此同時，中國大陸嚴格的防疫封控措施正加劇房市危機，而美中緊張升高也擴大大陸企業的壓力。
Mandiri Sekuritas公司固定收益研究部門主管尤尼安托指出，亞洲CDS全面上漲，反應投資人擔心Fed更激進升息的可能性，背負龐大債務或貨幣匯率重貶的國家，將感受到更大的衝擊。
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