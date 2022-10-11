情緒壓力擾亂職場 高情商人才走紅

人際、工作都能掌握，高情商員工正搶手！研究指出，新冠疫情期間，為民眾的情緒增添壓力，更出現對工作不滿、與老闆吵架等狀況，導致工作效率惡化。研究指出，高情商員工能更有效處理職場人際關係，優化職場環境。

他人感受放首位

《衛報》報導，企業領導人開始尋找高情商（EQ，Emotional Intelligence）的員工，以利於建立正向、高生產力的職場。長期研究管理與領導力的學者布拉德利表示，「工作是通過人來完成的，如果無法處理好職場人際關係，也將難以達成持續且高效率的工作」。

組織發展顧問克萊墨指出，情商關乎員工如何處理衝突與挫折，如何與其他員工協商。企業開始重視情商，也意味著企業思惟出現了挑戰性的轉折，埋頭處理工作將不再是員工的首要目標，而是將自己與他人的感受放在首位。

耶魯大學學者於1990年提出情商的理論，並認為高情商者具備了「自我意識」、「自我調節」、「社交意識」和「關係管理」四個能力。前兩個意味著民眾能意識到自己的情緒狀態，並能自我控制，儘可能不影響到他人；後兩個則是能站在別人的立場思考，建立深度的社交連結。

情商可以訓練

雖然情商一直是員工不得或缺的軟實力，研究也表明，情商水平較低的員工在工作滿意度、績效上都有著較差的表現，同時也面臨到更大的壓力。但《研究》指出，新冠疫情造成民眾龐大的情感壓力時，情商能力的重要性變得不可或缺。

研究更指出，當員工與老闆的互動狀況惡化時，更容易覺得不受重視，離職率比其他員工提高69%。而且當防疫措施的原因，許多企業採行遠距工作的模式，在郵件與文字訊息減少了職場的即時互動，更缺乏肢體語言與語調等資訊。

報導指出，高情商者比較不容出現上述的情況。布拉德利也指出，「情商是可以訓練」，記住要「深呼吸」、「不要馬上做出反應」與「花時間理解狀況」等小技巧。他建議，聆聽自己與他人看待事情的差距，就能有效增進情緒智商。

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