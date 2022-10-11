柏南克：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

甫獲得2022年諾貝爾經濟學獎的美國聯準會（Fed）前主席柏南克10日表示，Fed不該用利率政策「微調」金融穩定風險。他也認為，Fed去年之所以未能迅速採取行動抑制通膨風險，是因為Fed的新政策框架偏重強化勞動市場，但新冠疫情造成的亂象掩蓋了勞動市場的真實強勁程度，同時新冠疫情和俄烏戰爭造成的通膨壓力讓Fed始料未及。

柏南克布魯金斯研究所表示，「第一道防線」是要有強力的監管措施，「我認為我們對這一點的理解還不夠充分，除非是在可能的極端情境下，否則我們不能嘗試用貨幣政策來微調金融穩定。」許多華爾街分析師認為，Fed應該放慢加息步伐，以免金融市場崩毀。

另一方面，巴隆金融周刊（Barron's）也轉載柏南克的論文〈21世紀的貨幣政策：Fed從大通膨轉向新冠疫情（時代）」，剖析Fed為何未能迅速採取行動抑制通膨。

柏南克在論文指出，現任Fed主席鮑爾在2020年8月公布新的政策框架「彈性平均通膨目標」（FAIT），也就是若之前的通膨始終未能達成2%目標，則允許之後的通膨率稍微超標一段時間，而且也不再預先緊縮貨幣政策，以防範可能的通膨壓力、卻導致勞動市場減弱，這也是回應過去的低通膨情勢。

然而，去年和今年Fed遭遇的主要問題卻是通膨太高、而非太低，Fed官員去年一整年都愈來愈擔心通膨，卻一直到去年11月才宣布縮減資產負債表，今年3月才啟動升息，許多專家都同意Fed該早點採取行動，那麼是因為FAIT的新框架導致貨幣政策落後整體趨勢嗎？

柏南克認為，FAIT框架較強調達成強勁的勞動市場，讓官員在出現通膨初步跡象時，有更多耐心等待並因應，但新冠疫情卻擾亂了原本可信的勞動市場強度指標，掩蓋了真實的強勁程度，過去一年勞動市場的蓬勃發展程度，都超乎傳統指標所呈現的情況。

他指出，Fed官員雖看到通膨率攀揚，企業和一般家庭的通膨預期卻始終溫和，支持了Fed認為通膨暴升可能只是暫時現象的輪點，問題出在新冠疫情所造成供應震撼，對通膨的影響比Fed預期還要更大、更長久，同時俄烏戰爭刺激能源與糧食價格近一步上漲，也助長通膨壓力，雖然公眾的中期通膨預期始終未大幅攀升，高通膨卻在衝擊愈來愈廣泛的經濟部門。

若Fed貨幣政策落後趨勢的部分原因，是出在新冠疫情造成的罕見環境，而非FAIT框架本身，柏南克預期Fed在2024~2025年下次評估貨幣政策框架時，將不會更動太多，只是會提高即時回應通膨的彈性。