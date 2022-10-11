摩根大通CEO戴蒙：美該產更多石油 減緩能源危機

財經網站CNBC報導，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一受訪時主張，美國應該勇往直前，開採更多的石油和天然氣，協助減緩全球能源危機，他把現今的情況比作戰爭級別的國安風險。

戴蒙說這場危機「可以預測」，並敦促西方盟國支持美國在國際能源安全方面發揮帶頭作用。

他在倫敦舉行的JPM Techstars會議上表示：「在我看來，美國應開採更多的石油和天然氣，並獲得支持。美國須發揮真正的領導作用。美國才是個搖擺不定的生產國，沙烏地阿拉伯不是。我們3月起就該做到這一點」。他指的是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後引發的能源危機。

儘管高度仰賴俄羅斯能源的歐盟國家已達成未來幾個月內強化天然氣供應的目標，但戴蒙表示，領導人應展望未來的能源安全問題。

他說：「現在有個長期的問題，世界沒能生產足夠的石油和天然氣來減少用煤，過渡到綠色能源，為人們提供安全保障。我會將此歸入重要類別，在此刻，此事幾乎該被視為戰爭問題，重要性只高不低。」